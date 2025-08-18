Шокиращо! Хората на бъдещето ще загубят 5 части от тялото си

Учени предупредиха, че в бъдеще хората вероятно ще останат без окосмяване и в допълнение ще изгубят още четири части от тялото си поради променения начин на живот.

По-специално експертите казват, че измененията в храненето, технологиите и околната среда биха могли да бъдат причина за тези радикални еволюционни промени в продължение на хиляди години, съобщава The Sun.

Черти, които някога са били от съществено значение за оцеляването, като окосмяване по тялото или определени органи,

биха могли да станат ненужни, постепенно изчезвайки от човешкото тяло.

Изследователите обръщат особено внимание на това как съвременните удобства, намалената физическа активност и напредъкът на медицината могат да променят човешката анатомия по начини, които преди това са били предвиждани само от еволюционната теория.

Учените посочиха 5 елемента, които хората ще загубят в процеса на своята еволюция.

Окосмяване

Някога окосмяването по тялото е изпълнявало жизненоважни функции като топлина и защита. Но днес, освен миглите и веждите, обезкосмяването се е превърнало в стандартна практика за грижа за кожата, особено сред жените.

„Модерното облекло, отопляемите домове и технологичният комфорт означават, че естествената топлоизолация вече не е важна“, отбелязва изданието.

Учените прогнозират, че по този начин окосмяването по тялото може да стане още по-ограничено, по-рядко или дори да изчезне напълно.

Мъдреци

Мъдреците, или третите кътници, първоначално са помагали на нашите предци да смилат твърди, сурови храни като кореноплодни, ядки и сурово месо. Но съвременното готвене и по-меките диети означават, че те вече не са необходими.

При около един на всеки пет души не поникват и четирите мъдреца, което показва как те вече стават все по-рядко срещани.

Учените посочват, че челюстите ни се свиват от поколения насам и с днешната по-мека диета тези трети кътници често причиняват болка. Проблеми, причинени от тези зъби, като кариеси или инфекции, са основната причина за тяхното премахване.

Това може да означава, че бъдещите поколения биха могли да загубят напълно мъдреците си, тъй като еволюцията се адаптира към по-лесни за дъвчене храни. С течение на времето тя може да направи мъдреците напълно ненужни, което означава, че бъдещите хора биха могли и да се раждат без тях.

Опашна кост

Това е остатък от опашката при приматите, който първоначално е помагал за поддържане на равновесие и е поддържал баланса. Днес той е по-малко важен, въпреки че крепи някои от тазовите мускули.

Съвременният начин на живот - с плоски повърхности, столове и по-малка нужда от катерене или хващане - означава, че опашната кост е практически ненужна. Тъй като първоначалната й функция за баланс вече не е необходима, опашната кост се използва по-скоро като исторически маркер.

Някои еволюционни изследвания показват, че опашната кост при хората е станала по-малка, отколкото при нашите роднини примати. Учените предполагат, че тя може постепенно да се свие или изчезне при бъдещите хора.

Апендикса

Апендиксът може да е бил удобен инструмент за смилане на твърди, влакнести храни, но днес той е до голяма степен ненужен. Съвременната диета, базирана на готвене и преработка, означава, че вече не се нуждаем от този малък орган, за да смиламе храната.

Някои проучвания обаче показват, че може да играе незначителна роля в имунната система, като е местообитание на полезни чревни бактерии.

И все пак апендиксът е един от най-често отстраняваните органи. Той е по същество реликва от нашето еволюционно минало - полезен за нашите предци, но до голяма степен остарял за хората, живеещи в съвременния свят.

В продължение на хиляди години естественият подбор може да е облагодетелствал индивиди с по-малки или липсващи апендикси, постепенно измествайки ги от човешкото тяло, оставяйки ги просто като още един остатък от нашето еволюционно минало.

Учените прогнозират, че в бъдеще апендиксът може да изчезне напълно.

Ушни мускули

Ушните мускули някога са били използвани, за да насочват ушите ни към звуци, точно както го правят при котките и кучетата. Нашите предци вероятно са използвали тези мускули, за да насочват ушите си към звуци, което им е помагало да откриват хищници, плячка или други опасности в околната среда.

Днес ушните мускули на повечето хора са неактивни и на практика нямат практическа стойност. За малцината, които все още могат да ги движат, това е по-скоро странност, отколкото умение за оцеляване. Изследванията показват, че само около 10-20% от хората могат да движат ушите си, като способността е по-често срещана при мъжете, отколкото при жените.

Учените прогнозират, че в продължение на хиляди години тези ушни мускули биха могли да намалят размера си или да изчезнат напълно, оставяйки бъдещите поколения с напълно неподвижни уши.

