Трима диетолози посочиха едни и същи ядки като най-полезните
Бадемите превъзхождат останалите с протеини, фибри и здравословни мазнини
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Бадемите превъзхождат останалите с протеини, фибри и здравословни мазнини
Всичко зависи от навиците на човека, казват учените
Тя намалява нивата на два основни биомаркера на окислителния процес
Ако се консумират редовно от възрастните хора, ядките предпазват от възпаления, причиняващи мозъчни разстройства
Ето как да си я приготвите у дома
Огънят се разраства и обхваща голяма сградна площ
Това е най-доброто за вашето дете
Перфектни за закуска
Заменете ги с ядки
Ядките се оказват много полезни за здравето
Въпреки тези причини, овесената каша все още е здравословен продукт
Ядките са богати на хранителни вещества и на здравословни мазнини
Консумацията на ядки всеки ден може да намали риска от депресия
Ядките са и източник на много хранителни вещества
Те понижават лошия холестерол, предотвратяват скокове на кръвната захар
Има три начина да разградите фитиновата киселина и да „активирате” ядките
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