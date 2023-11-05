Колко точно ядки трябва да ядем всеки ден?

Това, което хората наричат ядки, всъщност често не е. Пример за това са бадемите, кашуто, кокосовите орехи, шам-фъстъците, макадамията и орехите също не са ядки, а семена на костилки. Фъстъците пък всъщност са бобови растения. Но каквито и да са те, според експертите тези продукти са изключително полезни за нас, пише Блиц.
Проучванията показват, че хората, които консумират шепа ядки на ден, живеят по-дълго в сравнение с тези, които не ги ядат. От сурови до печени, кои ядки са най-здравословните и в какви количества трябва да се консумират? Сега ще разберем.
Експертите препоръчват ежедневно да се ядат около 30 грама ядки. Просто казано, количеството трябва да бъде както следва (в единици):
Бадеми: 20-30
Бразилски орехи: 10
Кашу: 15
Лешник: 20
Макадамия: 15
Фъстъци: 40
Шам-фастък: 30
Орех: 10 (или 20 половини)
Какво съдържат различните видове ядки?
Бадеми: протеини, витамин Е и особено калций.
Бразилски орех: много фибри, както и най-добрият източник на селен.
Кашу: мед, цинк, желязо.
Лешник: фибри, калий, фолиева киселина и витамин Е.
Макадамия: мононенаситени мазнини, тиамин, манган.
Фъстъци: богати на протеини.
Шам-фъстък: протеин, калий, стерол, антиоксидант ресвератрол.
Орех: алфа-линолова киселина, омега-3, антиоксиданти.
За да се осигурят максимални ползи за здравето, е по-добре да се вземат различни видове ядки, казват изследователите. Проф. Рейчъл Браун, диетолог, казва: „Ние предлагаме да смесите различни видове ядки, за да увеличите ползите за здравето. Така получавате здравословни мазнини и хранителни вещества. Диетологът по въпросите на общественото здраве Розмари Стантън препоръчва да се изберат суровите и несолените ядки. Суровите ядки не са толкова вкусни и трайни, колкото печените, но ако човек обича само печени, тогава е по-добре да си купувате сурови и да ги приготвите у дома си.