Колко точно ядки трябва да ядем всеки ден?

Това, което хората наричат ядки, всъщност често не е. Пример за това са бадемите, кашуто, кокосовите орехи, шам-фъстъците, макадамията и орехите също не са ядки, а семена на костилки. Фъстъците пък всъщност са бобови растения. Но каквито и да са те, според експертите тези продукти са изключително полезни за нас, пише Блиц.

Проучванията показват, че хората, които консумират шепа ядки на ден, живеят по-дълго в сравнение с тези, които не ги ядат. От сурови до печени, кои ядки са най-здравословните и в какви количества трябва да се консумират? Сега ще разберем.

Експертите препоръчват ежедневно да се ядат около 30 грама ядки. Просто казано, количеството трябва да бъде както следва (в единици):

Бадеми: 20-30

Бразилски орехи: 10

Кашу: 15

Лешник: 20

Макадамия: 15

Фъстъци: 40

Шам-фастък: 30

Орех: 10 (или 20 половини)

Какво съдържат различните видове ядки?

Бадеми: протеини, витамин Е и особено калций.

Бразилски орех: много фибри, както и най-добрият източник на селен.

Кашу: мед, цинк, желязо.

Лешник: фибри, калий, фолиева киселина и витамин Е.

Макадамия: мононенаситени мазнини, тиамин, манган.

Фъстъци: богати на протеини.

Шам-фъстък: протеин, калий, стерол, антиоксидант ресвератрол.

Орех: алфа-линолова киселина, омега-3, антиоксиданти.

За да се осигурят максимални ползи за здравето, е по-добре да се вземат различни видове ядки, казват изследователите. Проф. Рейчъл Браун, диетолог, казва: „Ние предлагаме да смесите различни видове ядки, за да увеличите ползите за здравето. Така получавате здравословни мазнини и хранителни вещества. Диетологът по въпросите на общественото здраве Розмари Стантън препоръчва да се изберат суровите и несолените ядки. Суровите ядки не са толкова вкусни и трайни, колкото печените, но ако човек обича само печени, тогава е по-добре да си купувате сурови и да ги приготвите у дома си.