Магията на коледната украса. Български народни обичаи и модерни влияния
Приказки под прожекторите
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Приказки под прожекторите
То е като излязло от триказките
Организират публична дискусия. Вижте за какво?
София разделена в мненията си за златната арка
От петък вечерта София е окичена с розови еднорози и призраци
За първи път това ще стане на новото пешеходно пространство - площада около храм-паметника "Св. Александър Невски"
Пощенска банка традиционно се включва в празничната украса на София
Полицията издирва дръзките хулигани
Дръвчетата ще бъдат посадени в дворовете на градините, кметът изпраща украса за дръвцетата
Предвидените разходи в бюджета за монтаж и демонтаж на коледната и новогодишна украса са малко над 150 хил.лв, информират от общината
Поставянето на украсата за предстоящите коледни и новогодишни празници в Русе вече започна. Възстановени са 66 коледни елемента, заедно с тях ще грейн...
Варна. По традиция коледната елха във Варна ще бъде запалена на Никулден - 6 декември. Но тази година украсеното дърво ще е непосредствено до сграда...
София. Къщата на Дядо Коледа отваря врати в центъра на София. Кметството е вдигнало декоративния празничен дом, в който в неделя белобрадият старец и...
Къщата им свети с 502 165 лампички
Стара Загора. Тази година коледната елха на централния площад пред общината в Града на липите ще бъде запалена още на 1 декември вечерта. Дядо Коледа...