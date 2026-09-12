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Триметров Дядо Коледа в Русе

Триметров Дядо Коледа в Русе

Поставянето на украсата за предстоящите коледни и новогодишни празници в Русе вече започна. Възстановени са 66 коледни елемента, заедно с тях ще грейн...

22 ноември | 18:40
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