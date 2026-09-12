Падна тайната коя е подправката, която гони махмурлука
Топ готвач дава отговора
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Топ готвач дава отговора
Във втория епизод на новия сезон в стопанството влязоха и втората половина от участниците
Телевизионният готвач се изповяда пред списанието "Уикенд" на "Дейли мейл"
Кулинарното гуру Джейми Оливър и съпругата му Джулс се сдобиха с пета рожба. Семейство Оливър имат три момичета и още един син – на възраст между 5...
Джейми Оливър се завръща с нова, оптимистична и много изобретателна поредица по 24 Kichen от 16 март. Той иска да вдъхнови хората по целия свят да се...
Звездният готвач пътува из провинцията на Англия, за да учи обикновени хора да готвят