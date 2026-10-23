Бомба за бащата на Меган! Разтърсващи обвинения

82-годишният баща на херцогинята на Съсекс - Томас Маркъл, е подложен на полицейско разследване за притежание на материали със съдържание на сексуално насилие над деца. Новината, съобщена от PageSix, идва само няколко месеца след като той публично разкри връзката си със значително по-млада от него медицинска сестра.

Сигнал от собствения му син

Според информация на The Sun, разследването е започнало след сигнал, подаден от 60-годишния син на Томас. Докато търсел телефон в дома на баща си в град Себу (Филипините), той попаднал на кашони, скрити сред семейни спомени. Вътре открил „стотици, ако не и хиляди“ смущаващи материали, изобразяващи малолетни момичета (на възраст около 10–11 години).

„Когато намерих този материал, бях ужасен и нямах друг избор, освен да съобщя за баща си“, споделя синът му пред изданието.

Очаква се местните власти да изземат откритите доказателства.

Връзката на Меган Маркъл с баща ѝ

По повод скандала, източник, близък до Меган Маркъл, коментира пред медиите:

„Сега може би хората най-после ще разберат защо тя няма нищо общо с баща си от 2018 г. насам.“

Новият живот във Филипините

През януари 2025 г. Томас Маркъл се премести във Филипините заедно със сина си, където претърпя операция по ампутация на крака. Именно там той се запозна с 46-годишната медицинска сестра Рио Канедо. През март същата година, в интервю за Daily Mail, той сподели за връзката им и похвали медицинските грижи в страната, отбелязвайки, че „тук има млади медицински сестри“.

Тогава той коментира голямата възрастова разлика: „Никога не съм очаквал отново да открия радост и щастие на тази възраст. Толкова години се чувствах пренебрегнат и тъжен, но сега отново се наслаждавам на живота. Знам, че някои хора ще казват обидни неща, но не ми пука. Искам да говоря за това, защото никога не съм вярвал, че отново ще бъда щастлив. Никога не си прекалено стар, за да намериш спокойствие и любов. Хейтърите ще мразят, но честно казано, изобщо не ми пука. Животът е, за да се живее.“