Австрия празнува! 10 от най-големите й чудеса

Австрия празнува днес денят, в който през 1955 г. страната избира пътя на постоянния неутралитет и отваря нова страница в модерната си история.

Зад величествените алпийски върхове и имперския блясък на Виена обаче се крият неподозирани тайни. Австрия е любима дестинация за класическа музика и ски, но също така е държава на световни рекорди, неочаквани изобретения и кулинарни парадокси.

Ето 10-те най-любопитни чудеса, които правят Австрия наистина уникална:

1. Истинската родина на кроасана

Противно на общото вярване, любимата сутрешна закуска не е измислена във Франция. Кроасанът всъщност е австрийско творение, вдъхновено от традиционния сладкиш Kipferl (кифла).

Според легендата, виенските хлебари го измайсторяват във формата на полумесец през 1683 г., за да отпразнуват победата над Османската империя.

Едва век по-късно австрийската принцеса Мария-Антоанета пренася рецептата в Париж, където френските готвачи я доразвиват.

2. Най-старият зоопарк

Виенският зоопарк „Шьонбрун“ (Tiergarten Schönbrunn) отваря врати през далечната 1752 г. като имперска менажерия на император Франц I Стефан и съпругата му Мария Терезия.

Днес той е най-старият непрекъснато действащ зоопарк на планетата, съчетаващ барокова архитектура с най-модерните световни стандарти за хуманно отношение към животните.

3. Най-голямата ледена пещера

Скрита в недрата на Алпите, близо до Залцбург, се намира пещерата Айсризенвелт (Eisriesenwelt). С дължина от зашеметяващите 42 километра, това е най-голямата ледена пещера в света. Вътрешността ѝ е истинско подземно кралство от масивни ледени скулптури и замръзнали водопади, оформени от природата в продължение на хиляди години.

4. Родината на пощенската картичка

Следващият път, когато изпратите картичка от пътешествие, благодарете на Австрия.

През 1869 г. австрийският професор по икономика Емануел Херман предлага идеята за евтина, предплатена „кореспондентска карта“. Правителството я одобрява и Австрия става първата страна в света, която официално въвежда пощенските картички.

5. Официален химн на бирата

Австрийците приемат пивоварните си традиции изключително сериозно. В страната има над 300 пивоварни, а град Залцбург е известен с това, че има собствен неофициален химн, посветен на местната кехлибарена напитка.

Статистиката показва, че Австрия е сред световните лидери по консумация на бира на глава от населението, изоставайки съвсем малко след Чехия.

6. Градът, който Китай копира

Приказното алпийско градче Халщат, разположено край едноименното езеро, е толкова сюрреалистично красиво, че печели статут на световно наследство от ЮНЕСКО.

Омагьосани от чара му, китайски архитекти тайно заснемат всяка сграда и през 2012 г. построяват пълноразмерно, идентично копие на Халщат в провинция Гуандун на стойност близо 1 милиард долара.

7. Властта загърби автомобилите

В Австрия политическата култура е различна. Вместо тежки кортежи и блокирани улици, във Виена е напълно нормално да срещнете австрийския президент или министри, които отиват на работа с метрото, пеша или на велосипед.

Страната е сред световните лидери по инвестиции във възобновяема енергия и рециклиране.

8. Музикалната столица на планетата

Никой друг град на Земята не е бил дом на толкова много гениални композитори, колкото Виена. Моцарт, Бетовен, Хайдн, Шуберт, Малер, Брамс и фамилия Щраус са творили тук.

Дори и днес, прочутият Виенски филхармоничен оркестър и Новогодишният им концерт са златният стандарт за класическа музика в целия свят.

9. Най-старата компания в Европа

Австрия е дом на ресторанта St. Peter Stiftskulinarium в Залцбург, който работи без прекъсване от 803 г. насам. Той е официално признат за най-старото съществуващо предприятие в Европа и едно от най-старите в света. В него са вечеряли исторически личности като Карл Велики и Христофор Колумб.

10. Най-добрият град за живеене

Австрийската столица Виена редовно оглавява световните класации -на Mercer и The Economist, за най-добър град за живеене в света.

Критериите включват изключителна сигурност, безупречен градски транспорт, достъпно здравеопазване и огромни зелени площи – близо половината от територията на Виена е заета от паркове и градини.