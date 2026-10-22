Нови разкрития за Даяна. Секс работнички, бездомни и истината за Чарлз

Принцеса Даяна често се е изплъзвала от охраната си и е напускала двореца Кенсингтън сама през нощта, за да дава пари на секс работнички и да проверява как живеят бездомните в района на Падингтън. Това разкрива бившият прессекретар на кралското семейство Дики Арбитър в предаването Palace Confidential на вестник Daily Mail.

По думите му 86-годишният Арбитър - който работи в тясно сътрудничество с Чарлз и Даяна в периода 1988–2000 г. - споделя тези детайли по повод излизането на новата си книга "On Duty with the Royals: The Inside Story of the Modern Monarchy".

Самота, строги мерки за сигурност и скука зад портите на двореца

Според Арбитър нощните излизания на Даяна са били провокирани колкото от чувството ѝ за състрадание, толкова и от дълбока самота.

Принцесата разполагала предимно с телефон за връзка с външния свят, а нейните близки избягвали да я посещават заради тромавите процедури за сигурност (изисквали се имена, адреси, регистрационни номера на автомобили и точни часове на пристигане и заминаване). Даяна рядко канела гости за вечеря и непрекъснато търсела с какво да запълни времето си. Тя често казвала на охранителя си да си вземе почивка, след което тайно се качвала в автомобила си за обиколки из лондонските улици.

„Това беше нещо, което чувстваше, че трябва да прави, но същевременно го вършеше и от скука“, посочва Арбитър.

Остра критика към мемоарите на граф Спенсър

В интервюто си Арбитър засяга и новата книга на брата на Даяна - граф Спенсър ("Лебедова песен: Даяна, сестра ми"), определяйки я като лишена от фактическа точност и фокусирана прекомерно върху самия автор. Бившият говорител критикува опита на Спенсър да представи Чарлз в негативна светлина непосредствено след трагедията през 1997 г.

Арбитър, който управлява медийните дейности по време на погребението, споделя, че е видял Чарлз в деня, в който тялото на Даяна е върнато в Лондон: „Не мисля, че някога съм го виждал толкова съкрушен. Човекът беше съсипан. Твърдението на Спенсър, че той се е държал като човек, спечелил от лотарията, е чиста измислица.“

Арбитър завършва с призив Даяна най-накрая да бъде оставена да почива в мир, тъй като близо 30 години след смъртта ѝ историята продължава да се преповтаря без реални нови разкрития.