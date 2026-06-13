Кое е поредното кралско правнуче, кръстено на Елизабет II
Принцеса Беатрис кръсти новородената си дъщеря Сиена Елизабет
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Принцеса Беатрис кръсти новородената си дъщеря Сиена Елизабет
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