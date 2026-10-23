Меган с първи думи за скандала с баща й: Прекъснах контакт, за да защитя децата си

Херцогинята на Съсекс заяви, че е „дълбоко разстроена“ от обвиненията срещу баща ѝ Томас Маркъл за притежание на детски сексуални изображения. В официално изявление тя разкри, че още през 2018 г. е била уведомена от Столичната полиция в Лондон за „тревожни обвинения“ срещу него, съобщава The Independent.

Изявлението идва на фона на започналото разследване срещу 82-годишния Томас Маркъл, за когото се твърди, че е държал в дома си във Филипините видеоклипове и изображения с малолетни момичета.

Официалното изявление на херцогинята

Меган Маркъл подчерта, че решенията ѝ през последните години са били водени от желанието да предпази семейството си:

„Дълбоко съм разстроена от новините, които излязоха наяве през последните 24 часа, и мислите ми са с всички деца, които може да са пострадали. През 2018 г. беше изпратено писмо до Столичната полиция и Командването за кралска и специализирана защита, което впоследствие беше споделено с мен. То съдържаше смущаващи и тревожни обвинения срещу баща ми и бях уверена, че те се разследват.

Надявам се, че сега може да се разбере, че въпреки изопачаването от страна на определени медии през години, всяка дистанция от баща ми и изборът ми да не му позволявам да има контакт с нашите деца [принц Арчи на 7 години и принцеса Лилибет на 5 години] беше поради една-единствена причина: да ги защитя. Вярвах, че властите правят същото и за останалите семейства.

Въпреки че мащабът на това, което беше разкрито сега, е по-отвратителен, отколкото някой би могъл да си представи, моята най-искрена надежда е, че правосъдието ще бъде раздадено изцяло и че приоритет остава безопасността и защитата на невинните деца.“

Разкритията и реакцията на Томас Маркъл

Разследването срещу Томас Маркъл започна, след като неговият син - Томас Маркъл-младши - съобщи, че е открил смущаващите материали в дома на баща им във Филипините, включително видеоклипове на момичета на възраст около 10–11 години.

„Когато намерих тези материали, бях ужасен и нямах друг избор, освен да докладвам баща си“, споделя той. Според The Sun, ФБР е потвърдило получаването на клетвената декларация на Томас-младши и се подготвя да започне собствено разследване.

В интервю за Daily Mail Томас Маркъл категорично отрече обвиненията, определяйки ги като „болни лъжи“.

Хронология на отчуждението

Отношенията между Меган и баща ѝ са обтегнати още от май 2018 г., малко преди сватбата ѝ с принц Хари. Тогава той се забърка в скандал с платени и инсценирани папарашки снимки. Въпреки че се очакваше да я заведе до олтара, Томас не присъства на сватбата поради здравословни проблеми и скандала, а ролята му беше поета от настоящия крал Чарлз (тогава принц на Уелс). Оттогава двамата не поддържат никакъв контакт.