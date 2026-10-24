Кръвопролитие по време на погребение! Нападатели откриха огън в православна църква, седем души загинаха

Траурна церемония в Йордания се превърна в кървава трагедия, след като въоръжени мъже нападнаха гръцка православна църква. Седем души загинаха, десетки бяха ранени, а крал Абдула II обеща сурово наказание за извършителите. Страната обяви тридневен национален траур.

Хората били дошли да изпратят близък човек в последния му път. Събрали се в православната църква в селището Хамуд, в южната йорданска област Карак, за да се сбогуват с починалия.

Минути след началото на погребалната церемония обаче тишината била разкъсана от изстрели.

Въоръжени нападатели пристигнали с автомобил, приближили храма и открили огън по събралите се хора.

За броени минути мястото на траурната церемония се превърнало в сцена на кръвопролитие.

Седем души загинаха, а 34 бяха ранени според данните, съобщени от йорданските власти след нападението на 23 октомври.

Стрелбата започнала малко след началото на погребението

По сведения на очевидци нападението станало приблизително 15 минути след началото на церемонията.

В района на църквата имало между 150 и 200 души.

Свидетели разказват, че нападателите пристигнали с автомобил и започнали да стрелят по хората.

Кадри, излъчени от йорданската държавна телевизия „Ал Мамлака“, показват двама въоръжени мъже с пистолети, които се приближават към църквата.

След тях се появява трети мъж с дълго огнестрелно оръжие, който също открива стрелба.

Видеозаписите показват как нападателите се насочват към входа на храма.

Един от очевидците разказва пред местни медии, че стрелбата продължила около пет минути.

Хората се разбягали в опит да се спасят, докато други останали блокирани в сградата.

Кадри от мястото на трагедията показват счупени стъкла и следи от кръв по пода.

Седем жертви и десетки ранени

Първоначално властите съобщиха за шестима загинали, но по-късно броят на жертвите нарасна на седем.

Директорът на йорданската обществена сигурност генерал Абдула ал Маайта съобщи, че 34 души са били ранени.

Част от пострадалите са настанени в болници, като състоянието на някои от тях е тежко.

Според информация на здравните власти двама от ранените са били в критично състояние.

Силите за сигурност започнаха издирване на извършителите непосредствено след нападението.

Към момента на първите официални съобщения властите не бяха установили публично самоличността на всички нападатели и не бяха обявили окончателни заключения за организацията на атаката.

Кралят обеща най-сурово наказание

Йорданският крал Абдула II осъди нападението и обеща решителни действия срещу извършителите.

Монархът посети ранените в болницата в Карак още в петък вечерта.

Йорданското правителство обяви тридневен национален траур, считано от 23 октомври.

Знамената на държавните институции бяха спуснати наполовина.

Премиерът Джафар Хасан подчерта, че трагедията е засегнала цялата страна, независимо от религиозната принадлежност на гражданите.

Правителственият говорител Мохамад Момани свърза атаката с екстремистка идеология, която обявява хората с различни убеждения за неверници.

Той уточни, че разследващите все още проверяват дали нападателите са имали връзки с определена организация.

Защо Карак е особено чувствително място?

Карак се намира на около 180 километра южно от столицата Аман.

Районът е известен със своята история и със средновековната крепост, която привлича туристи от цял свят.

Тук живее и значителна част от християнското малцинство в Йордания.

Християнските общности имат дълбоки исторически корени в страната, а православните храмове са важна част от религиозния и културния живот.

Йордания често е представяна като държава, в която съжителството между различни религиозни общности има особено значение за националната идентичност.

Нападението срещу хора, събрали се за погребение, предизвика силно възмущение именно заради този контекст.

Правителството подчерта, че християните са неразделна част от йорданското общество.

Трагичен спомен от 2016 година

Карак вече е преживявал тежки нападения.

През декември 2016 г. въоръжени екстремисти атакуваха силите за сигурност и района на историческата крепост.

Тогава загинаха десет души, сред които седем полицаи.

Последва продължителна операция на силите за сигурност, при която нападателите бяха ликвидирани.

Новата трагедия връща болезнените спомени от онези събития.

Тя поражда и въпроси за защитата на религиозните общности и обществените места.

Международна реакция

Нападението беше осъдено от редица държави, религиозни представители и международни организации.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш определи атаката срещу хора, събрали се за погребение, като особено отвратително престъпление и призова извършителите да бъдат изправени пред правосъдието.

Ливанският президент Жозеф Аун също осъди стрелбата и подчерта, че подобни нападения са насочени срещу съжителството между религиозните общности.

В Йордания трагедията предизвика общонационална скръб.

Разследващите продължават да установяват кой е организирал нападението, какви са мотивите на извършителите и дали те са действали самостоятелно, или като част от по-широка екстремистка структура.