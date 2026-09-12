Наш експерт разгада влаковата катастрофа в Гърция
По думите му при подобни инциденти става въпрос за система от грешки и неизправности
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По думите му при подобни инциденти става въпрос за система от грешки и неизправности
Дори повече от една човешка грешка имало наблюдава при инцидента, твърди експерт
Причините за тежкия железопътен инцидент в Южна Германия, който отне живота на 10 души, се разследват от специална 50-членна комисия, съобщава информа...
Най-вероятно човека грешка е причината за тежката влакова катастрофа в Германия вчера. Жертвите на инцидента вече са 10, а ранените са над 100. Власт...
София. "Човешка грешка е последната версия за взрива в завода "Миджур" в с. Горни Лом", заяви министърът на вътрешните работи в служебния кабинет Йорд...
Кърджали. Петдесет и девет пожара, 26 от които в сухи треви и храсти, житни масиви и селскостопански постройки, са възникнали от началото на месец юли...
Само ниският жп трафик ни пази от повече ужасни катастрофи Човешка грешка, човешка грешка, човешка грешка. Този рефрен ме залива от радиа и телевизии...
Стара Загора. Човешка грешка е най-вероятната причина за тежкия инцидент на гара Калояновец, при който локомотивът и 4 вагона дерайлираха. Това комент...