Всичко за Човешка Грешка

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Хубавото на лошото

Хубавото на лошото

Само ниският жп трафик ни пази от повече ужасни катастрофи Човешка грешка, човешка грешка, човешка грешка. Този рефрен ме залива от радиа и телевизии...

14 юли | 5:45
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