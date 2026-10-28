Най-малко 10 загинали при сблъсък на два влака в Испания

Най-малко десет души са загинали при тежката железопътна катастрофа, станала тази сутрин, 28 октомври, в испанската провинция Толедо. Два високоскоростни влака са се сблъскали в района на гара Урда, като след удара два вагона са излезли от релсите и са паднали от насип.

За жертвите съобщи говорителката на правителството на автономната област Кастилия-Ла Манча Естер Падиля, цитирана от испанската информационна агенция ЕФЕ.

В интервю за регионалната телевизия „Кастилия-Ла Манча медия“ Падиля предупреди, че броят на загиналите „вероятно ще се увеличи“. Засега няма точни данни за ранените, тъй като спасителните операции продължават.

Единият влак е ударил другия отзад

Катастрофата е станала в 08:54 ч. местно време на 118-ия километър от железопътната линия между Мадрид и Севиля, в участъка между Мора, Оргас и Урда.

В сблъсъка са участвали два високоскоростни влака – единият на испанската държавна компания „Ренфе“, а другият на частния железопътен оператор „Ирио“.

Според испанската национална телевизия Те Ве Е двата влака са се движели в една и съща посока, когато единият е ударил задната част на другия. Последвалото дерайлиране е довело до падането на два вагона от железопътния насип.

Причините за катастрофата все още не са установени.

Мобилизирани са медицински хеликоптери и спасителни екипи

В 09:15 ч. регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча е задействало Териториалния план за извънредни ситуации в оперативна фаза 1.

В Урда е открит център за оказване на помощ на пострадалите и засегнатите от инцидента. Мобилизирани са медицински хеликоптери, две специализирани интензивни медицински звена, както и болниците в Толедо и Алкасар де Сан Хуан.

Пожарникари, медицински екипи и служители на гражданската защита продължават работа на мястото на катастрофата.

Кметът на Урда Мануел Галанс съобщи пред Те Ве Е, че има ранени пътници и че службите за гражданска защита са поискали от него да подготви местния спортен павилион за временно настаняване на хората от двата влака.

Кметът на близкия град Лос Йебенес Хесус Перес също определи ситуацията като сериозна.

Ръководителят на регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча Емилиано Гарсия-Пахе съобщи в социалната мрежа Екс, че пътува към мястото на трагедията.

Спряно е движението на високоскоростните влакове към Андалусия

Заради катастрофата железопътната компания „Ренфе“ е преустановила движението по засегнатата високоскоростна линия между Мадрид, Сиудад Реал и Андалусия.

Докато спасителните служби продължават работата си, испанските власти изясняват обстоятелствата около сблъсъка и мащаба на трагедията.