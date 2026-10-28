Паника на Острова! Министър стресира британците

Великобритания започна тригодишна кампания за подготовка на домакинствата за извънредни ситуации, включително кибератаки, природни бедствия и война.

Правителството препоръчва запаси за три дни от вода, консерви, лекарства, фенерче, радио, батерии, пари в брой и важни документи.

Министърът на отбраната Уес Стрийтинг предупреди за нарастващи заплахи от Русия и климатични рискове, които могат да доведат до недостиг на храни.

Британците са призовани да се подготвят за недостиг на храна и мащабни нарушения на нормалния живот вследствие на кибератаки и извънредни ситуации в рамките на нова национална инициатива, пише The Independent.

Кампанията „Бъди готов“ (Be Ready) поставя началото на тригодишна програма за повишаване на готовността на домакинствата за извънредни ситуации. Същевременно министърът на отбраната Уес Стрийтинг представи актуализирани препоръки за справяне със заплахи като наводнения и горски пожари.

На домакинствата във Великобритания се препоръчва да предприемат няколко прости мерки в случай на прекъсване на обичайните услуги, включително да съхраняват у дома запаси за три дни от пари в брой, бутилирана вода и консервирани храни.

Правителството стартира и нов уебсайт с контролен списък на необходимите принадлежности за извънредни ситуации, който може да бъде изтеглен.

След обявяването на актуализираните правителствени препоръки продажбите на консервирани храни, радиоприемници с ръчно задвижване и фенерчета рязко са се увеличили.

Стрийтинг заяви пред предаването Newsnight на BBC: „Обнадеждаващо е, че хората предприемат практически стъпки, за да бъдат подготвени.

Наличието на няколко основни вещи от ежедневието у дома, от консервирани храни до фенерчета, помага на домакинствата да се подготвят за прекъсвания и затруднения, независимо дали става дума за наводнения, спиране на електрозахранването или спукани тръби. Всички можем да допринесем за по-устойчивата Великобритания.“

По-рано министърът на отбраната призова за „подход, обхващащ цялото общество“, с цел укрепване на националната устойчивост. Той обаче подчерта, че хората трябва да останат „бдителни, но не и паникьосани“ по отношение на потенциалните рискове.

Ето кои са основните неща, с които трябва да се запасите в случай на бедствие.

Контролният списък включва:

Бутилирана вода - достатъчно количество за три дни. Всеки човек се нуждае от около 3 литра питейна вода дневно, отделно от водата за готвене и миене.

Нетрайни в краткосрочен план храни, които не изискват готвене, например готови за консумация консерви с месо, плодове или зеленчуци. Не забравяйте и отварачка за консерви. Както при водата, необходимото количество зависи от конкретните обстоятелства. Предвидете и храна за домашните любимци.

Дезинфектант за ръце и мокри кърпички за поддържане на хигиената при прекъсване на водоснабдяването.

Средства за осветление и отопление - фенерче и резервни батерии, както и одеяла, спални чували и топли дрехи.

Преносима външна батерия за зареждане на мобилния телефон.

Радиоприемник на батерии или с ръчно задвижване, за да получавате актуална информация при спиране на тока. Може да използвате и автомобилно радио, но при тежки метеорологични условия е по-безопасно да останете на закрито.

Аптечка за първа помощ или основни медицински принадлежности, включително водоустойчиви лепенки, бинтове, термометър, антисептик, разтвор за промиване на очите, стерилни превръзки и ръкавици, медицинско тиксо за фиксиране на превръзки и пинсета.

Принадлежности за бебета, като пелени и адаптирано мляко. Най-подходящо е готовото за консумация адаптирано мляко, тъй като може да не разполагате с възможност да кипнете вода или да стерилизирате шишета.

Пари и документи - съхранявайте пари в брой под формата на банкноти и монети, както и банкови карти. Подгответе копия на личните си документи и други важни документи. Запишете и важните телефонни номера, както и информация за лекарствата, които приемате редовно, и техните дози.