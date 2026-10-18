Шотландия отново въстана срещу Лондон. Идва ли новият референдум?

Шотландия подновява битката за отделяне от Обединеното кралство, а кампанията за втори референдум за независимост вече е започнала. Това обяви първият министър на Шотландия и лидер на Шотландската национална партия (ШНП) Джон Суини на годишния партиен конгрес в Абърдийн. Той заяви, че политическите обстоятелства създават историческа възможност страната да поеме по собствен път, и обеща най-мащабната и технологично усъвършенствана кампания за независимост досега.

Новата инициатива, наречена „Избери Шотландия“, ще разполага със значителен финансов ресурс и ще се опита да убеди колебаещите се избиратели, че бъдещето им е извън Обединеното кралство.

Изявлението идва след изборите през май, на които Шотландската национална партия спечели пети пореден мандат да управлява страната. Междувременно националистите от „Плайд Къмри“ постигнаха исторически успех в Уелс, измествайки лейбъристите от властта. Именно тези политически промени дават основание на Суини да твърди, че поддръжниците на независимостта вече имат по-силни позиции в отношенията си с Лондон.

Звездите се подредиха за независимост

Пред делегатите в Абърдийн шотландският лидер обяви, че 2026 г. се е превърнала в повратна точка по пътя към държавна независимост.

По думите му партиите, които защитават запазването на Обединеното кралство, никога не са били толкова отслабени, а политическите промени в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия създават предпоставки за ново съотношение на силите.

„В продължение на векове на хората от келтските нации се внушаваше, че не сме достатъчно добри. Езиците ни бяха осмивани, културите ни - потискани, а историята ни - пренаписвана“, заяви Суини.

Той припомни неотдавнашната си среща с лидери на движенията за независимост от Уелс и Ирландия и подчерта, че сътрудничеството между тях е предизвикало сериозно безпокойство сред защитниците на британското единство.

Според него общите действия на националистическите движения показват, че стремежът към самостоятелност не означава изолация, а възможност за изграждане на нови отношения между народите на Британските острови.

Шестцифрен бюджет и кампания сред милиони шотландци

Шотландската национална партия подготвя мащабна мобилизация под мотото „Избери Шотландия“.

По думите на Суини инициативата ще бъде най-усъвършенстваната кампания, организирана някога от партията. За целта е осигурен шестцифрен бюджет в британски лири, като част от средствата ще бъдат насочени към реклама, дигитални платформи и пряк контакт с избирателите.

Планира се разпространяването на анкета за независимостта сред близо 1,5 млн. души. Кампанията ще бъде подкрепена и от нов политически видеоклип, а в интернет се подготвя най-голямата рекламна акция на партията извън предизборен период.

Основната цел е да бъдат привлечени колебаещите се шотландци, които все още не са убедени, че напускането на Обединеното кралство би донесло икономически и политически ползи.

Лондон държи ключа към новия референдум

Въпреки категоричните заявления на Суини, провеждането на втори референдум не зависи единствено от шотландското правителство.

През 2022 г. Върховният съд на Обединеното кралство постанови, че парламентът в Единбург няма правомощия самостоятелно да организира допитване за независимост без съгласието на британските власти.

Затова Шотландската национална партия търси не само обществена подкрепа, но и начин да упражни политически натиск върху Уестминстър.

Според представители на партията най-реалистичната възможност за нов референдум може да възникне след следващите британски парламентарни избори, ако никоя от големите партии не успее да получи абсолютно мнозинство.

При подобно развитие шотландските националисти биха могли да се окажат решаващ фактор за формирането на правителство и да поставят разрешението за ново допитване като условие за политическа подкрепа.

Заместник първият министър на Шотландия Джени Гилрут заяви, че партията би приветствала предсрочни избори, които да дадат нов тласък на каузата.

Според публикация на „Гардиън“ последните социологически прогнози показват, че ШНП може значително да увеличи представителството си в британския парламент, където в момента разполага с осем депутати.

Британският премиер отхвърли новата офанзива

Правителството в Лондон не споделя ентусиазма на шотландските националисти.

Британският премиер Анди Бърнам призова шотландските власти да се съсредоточат върху непосредствените проблеми на населението, вместо отново да поставят в центъра на политическия дебат въпроса за независимостта.

По време на посещение в Шотландия той изтъкна кризата с разходите за живот и необходимостта от практически икономически решения. Бърнам предложи по-тясно сътрудничество между Лондон и Единбург, включително разширяване на някои правомощия на местните власти.

Суини обаче настоява, че именно независимостта би дала на Шотландия възможност сама да определя икономическата и социалната си политика.

Споменът от 2014 година и новата надежда

Последният референдум за независимост на Шотландия се проведе на 18 септември 2014 г. Тогава 55,3% от гласувалите подкрепиха оставането в Обединеното кралство, а 44,7% избраха независимостта.

Участието достигна впечатляващите 84,6%, което показа колко дълбоко въпросът за държавното бъдеще вълнува шотландското общество.

Оттогава политическата обстановка се промени значително, особено след Брекзит. Шотландия гласува убедително за оставане в Европейския съюз през 2016 г., но напусна общността заедно с останалата част от Обединеното кралство.

Този резултат продължава да бъде един от основните аргументи на националистите, които виждат в независимостта възможност за възстановяване на по-тесните връзки с Европа.

На конгреса в Абърдийн Суини заяви, че е решен да постигне независимост, за да остави по-добра страна на следващото поколение. В емоционалната част от речта си той посочи своя син Матю като личната причина да продължава политическата борба.