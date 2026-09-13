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Швеция в шах от националисти

Швеция в шах от националисти

Крайнодясната партия Шведски демократи стана трета по мощ политическа сила в Швеция след изборите в неделя, съобщава Би Би Си. Вотът бе спечелен от со...

15 септември | 20:05
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