Валери Симеонов обединява националистите
Партията му НФСБ призовава за свикването на общ национален патриотичен форум
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Партията му НФСБ призовава за свикването на общ национален патриотичен форум
Премиерът призова Шотландската национална партия да се укроти
Българите в чужбина вече гледат към родината заради растящите възможности за реализация
Воислав Шешел проведе протестен поход по случай 20-та годишнина от началото на въздушните удари на НАТО срещу Сърбия
Слово на председателя на Народното събрание Цецка Цачева по повод 179 години от рождението на Васил Левски по време на тържествата в Карлово. На тази...
Кипърци броят бюлетини в избирателна секция в Никозия
По времето на служебния кабинет с премиер Георги Близнашки социалният министър Йордан Христосков заедно с група експерти подготви обемист доклад за ва...
Представител на унгарската крайнодясна партия Йоббик бе наказан от нея да съжителства три дни с ром заради расистки коментари.Янош Котел направил обид...
Австрийският синдром стряска Европа при всяка поява на кабинет с националисти Треска тресе Брюксел винаги когато в някоя страна националистическа пар...
Крайнодясната партия Шведски демократи стана трета по мощ политическа сила в Швеция след изборите в неделя, съобщава Би Би Си. Вотът бе спечелен от со...
Карлово. Групата партии около "Национален фронт за спасение на България" (НФСБ) отказа предложението на коалицията около "България без цензура" (ББЦ)...
Париж. Хиляди протестираха във Франция срещу победата на крайнодесния "Национален фронт" на Марин льо Пен на европейските избори. В Париж демонстрира...
Благоевград. Националистът Николай Йовев ще бъде издигнат за кандидат-депутат на евроизборите през май тази година. Решението е на централното ръковод...
София. Въпреки отказа на на Столичната община да одобри провеждането на т. нар. Луковмарш националистите обявиха, че факелното шествие ще се състои. О...
Лондон. Евроскептичната националистическа Партия на независимостта във Великобритания ще спечели повече гласове на предстоящите европейски избори от у...
София. На митинг шествие пред американското посолство в София ще се съберат депутати и привърженици на "Атака". Демонстрацията ще е в памет на жертви...
На запад националистите са по-изискани, но също така опасни. На снимката: Герт Вилдерс
София. "България: Кошмар за всички" е озаглавен материал на авторитетното издание The Economist за ситуацията със сирийските бежанци у нас. В статията...
Разговорът в СДВР бил „приятелски и конструктивен"
Благоевград. Националистът Николай Йовев остава зад решетките. За пореден път окръжният съд в Благоевград отказа свобода за обвиняемия, който вече год...