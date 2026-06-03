Марко Рубио: Свърши войната!

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че мащабният конфликт с Иран е приключил и Съединените американски щати са постигнали категорична победа. Тази негова оценка обаче предизвика вълна от остри критики по време на официалното му изслушване пред Комисията по външни работи към Камарата на представителите.

В залата на Конгреса избухна тежък словесен сблъсък между държавния секретар и депутатката от Демократическата партия Сара Джейкъбс. Марко Рубио настоя, че военната операция под кодовото име „Епичен гняв“ е официално завършена. На директния въпрос на Джейкъбс кой е победил, ако военните действия са приключили, Рубио защити позициите на Белия дом със собствена дефиниция за успех.

Американският дипломат номер едно беше категоричен, че Вашингтон вече е преустановил непрекъснатите удари на иранска територия, насочени към отслабване на чуждата армия, тъй като целите на операция „Епичен гняв“ са изпълнени. По време на изслушването Рубио демонстративно отказа да използва думата „война“ за американската военна акция, но подчерта мащаба на нанесените щети.

Според държавния секретар параметрите на триумфа се определят изцяло от Съединените щати. Като основни доказателства за победата той посочи пълното унищожаване на иранската отбранителна индустриална база и сериозното стопяване на противниковия арсенал. Рубио изтъкна, че броят на ракетните установки на Техеран е драстично намален, а запасите им от бойни дронове са претърпели съществени съкращения.

Най-тежкият удар по Иран е нанасянето на пълно поражение върху конвенционалния им военноморски флот и ликвидирането на остатъците от военновъздушните им сили. Държавният секретар обобщи, че след като тези отбранителни способности на Ислямската република вече не съществуват, САЩ имат пълното основание да обявят военната кампания за приключила с успех.

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