Обрат със самолетите! Историческо поскъпване на билетите

Евтините самолетни билети в Европа може да се окажат спомен още догодина. Пътниците ги очаква ценови шок, който може да превърне дори кратък полет в сериозен разход за семейния бюджет.

Цените на самолетните билети в Европа могат да скочат с между 10 и 20% през следващите 12 месеца. Това прогнозира главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри, според когото Европа е на прага на „най-голямото увеличение на цените на самолетните билети в историята“. Причината е комбинация от скъпо авиационно гориво, ограничен капацитет и финансови проблеми в част от авиокомпаниите.

Прогнозата идва в момент, когато въздушният транспорт вече усеща силен натиск от енергийната криза и геополитическата нестабилност. Международната асоциация за въздушен транспорт IATA предупреждава, че високите цени на петрола и авиационното гориво могат да останат сериозен проблем и през 2027 г.

Евтиният билет отива в историята

Моделът, който направи полетите из Европа достъпни за милиони хора, е поставен под натиск.

Дълги години нискотарифните авиокомпании печелеха от огромен брой пътници, висока заетост на самолетите и сравнително ниски разходи за гориво. Когато обаче основният разход на превозвачите започне да расте рязко, евтиният билет се оказва много по-труден за поддържане.

О'Лиъри очаква през 2027 г. проблемът да се задълбочи и заради свиването на предлагането. Фалити, преструктурирания и поглъщания могат да оставят по-малко самолети и маршрути на пазара. А когато местата намалеят, авиокомпаниите получават по-голяма възможност да вдигат цените.

Показателно е, че още сега Wizz Air води разговори с летища в Европа за придобиване на слотове на превозвачи, които изпитват финансови затруднения. Това е знак, че авиокомпаниите вече се подготвят за преразпределение на пазара.

Горивото е големият виновник

Авиационното гориво се превръща в най-голямата неизвестна за превозвачите.

Войната и напрежението в Близкия изток разтърсиха петролните пазари и доведоха до сериозен скок на цените на реактивното гориво. По данни на IATA средната глобална цена на авиационното гориво през второто тримесечие на 2026 г. е достигнала 158 долара за барел – с 27% повече спрямо първото тримесечие. Организацията предупреждава, че високите цени могат да се задържат и през 2027 г.

За авиокомпаниите има още един проблем. Те могат да се застраховат предварително срещу резки промени в цената на горивото чрез т.нар. хеджиране. Но когато старите договори изтекат, превозвачите трябва да купуват новите количества при актуалните пазарни цени.

И точно тук се очертава големият удар.

Ryanair засега е с щит

Самата Ryanair е сред компаниите, които са се подготвили сравнително добре за първата част от кризата.

Компанията е хеджирала около 80% от нуждите си от гориво за финансовата 2027 г. при цена около 67 долара за барел до април 2027 г. Това й дава значително предимство пред конкуренти, които са по-слабо защитени от ценовия скок.

Но щитът не е вечен.

От пролетта на 2027 г. защитата на авиокомпаниите срещу високите цени на горивото значително отслабва. Самата Ryanair вече е хеджирала около 15% от бъдещите си нужди при цена около 85 долара за барел за следващия период. Това означава, че голяма част от разходите ще зависят от пазарната цена на горивото.

И ако тя остане висока, сметката неизбежно стига до пътника.

Два удара наведнъж

Точно това прави настоящата ситуация по-различна.

При предишни кризи авиокомпаниите можеха да намалят капацитета, да отложат инвестиции или да разчитат на по-евтино гориво. Сега към високите енергийни разходи се прибавят проблеми с доставките на самолети, по-високи разходи за поддръжка, летищни и навигационни такси и екологични изисквания.

IATA посочва, че недостигът на самолети и проблемите във веригите за доставки вече ограничават капацитета, докато компаниите продължават да плащат повече за поддръжка, труд, лизинги и летищни услуги.

Така се получава опасна комбинация: по-скъпо гориво и по-малко места.

А това е рецепта за по-високи билети.

Европа започва да реже полети

Първите решения вече са факт.

Ryanair обяви, че ще премахне 20 маршрута и повече от един милион места от зимното си разписание в Белгия. Причината е и увеличаването на авиационния данък в страната – от 2 на 7 евро от януари.

Компанията избира да намали присъствието си там, вместо просто да поеме целия допълнителен разход. Това показва колко чувствителен е нискотарифният модел към всяко увеличение на разходите.

Подобна логика вече се наблюдава и на други европейски пазари. Ryanair пренасочва капацитет към държави и летища, които намаляват авиационните такси, докато свива присъствието си в по-скъпи пазари.

Новата битка ще е за всяко свободно място

Това може да промени и поведението на пътниците.

При евтини билети човек можеше да си позволи да резервира полет в последния момент. При по-високи цени всяко пътуване ще изисква повече планиране. Празничните периоди, летните месеци и уикендите ще станат още по-скъпи, защото тогава търсенето е най-силно.

А когато местата са ограничени, авиокомпаниите няма нужда да намаляват цените, за да напълнят самолетите.

Точно обратното – ограниченото предлагане им дава възможност да продават по-скъпо.

Големият въпрос е докога ще продължи шокът

Има обаче една важна условност. Прогнозата на О'Лиъри не означава, че всеки самолетен билет в Европа автоматично ще поскъпне с 20%.

Цените ще зависят от маршрута, конкуренцията, летищните такси, момента на покупката, натоварването на полета и най-вече от това как ще се развият цените на горивото.

Но посоката е тревожна.

IATA вече предупреждава, че авиацията е изправена пред необичайно силен едновременен натиск от горивото, геополитическите конфликти и ограничения капацитет. Въпреки това търсенето на въздушни пътувания остава сравнително устойчиво. Именно това позволява на авиокомпаниите да прехвърлят по-голяма част от разходите върху цената на билета.

Българите също ще усетят удара

Българските пътници няма да останат извън тази сметка.

Европейският пазар е силно свързан – самолетите, маршрутите и цените се влияят от решенията на големите превозвачи в целия континент. Ако капацитетът бъде намален по ключови направления, по-малкият брой места ще повиши цените и за българите, особено при пътуванията до големи европейски центрове и през най-натоварените сезони.

За хората, които вече планират летни почивки, това означава едно: ранната резервация може да стане още по-важна.

Защото през 2027 г. евтиният самолетен билет може да се превърне не в правило, а в рядка находка.

И вместо въпросът да бъде „Къде да летим?“, все по-често може да се налага да питаме: „Кога да купим билета, преди да е поскъпнал?“

Boeing може да донесе глътка въздух

На фона на мрачните прогнози има и добра новина за Ryanair.

О'Лиъри очаква сертифицирането на Boeing 737 MAX 10 в САЩ да приключи още този месец. Ако това стане, Ryanair може да получи 16 нови самолета в началото на 2027 г.

Новите машини са особено важни за нискотарифния модел, защото по-големият капацитет позволява на превозвача да превозва повече пътници с по-нисък разход на седалка.

Но дори новите самолети няма да решат основния проблем, ако цената на горивото остане висока.

Именно затова 2027 г. се очертава като година на голямото изпитание за европейската авиация – кой ще успее да запази ниските цени, кой ще съкрати полети и кой ще прехвърли сметката директно върху пътниците.

Засега предупреждението е ясно: времето на самолетния билет за няколко евро може да е към своя край.