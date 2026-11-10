Висим по-дълго на летището. Една компания сменя правилата
От 10 ноември пътниците тярбва да са предали багажа си 60 минути преди полета
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От 10 ноември пътниците тярбва да са предали багажа си 60 минути преди полета
Цените скачат с до 20%, горивото и фалитите на авиокомпании удрят пазара
Дъблин. Нискотарифната авиокомпания Ryanair обяви рекордна годишна печалба и растящи приходи, въпреки покачващите се цени на горивата. Печалбата след...