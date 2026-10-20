Образование

Българчета от Рим се поклониха пред саркофага на цар Самуил

Ученици от Българското неделно училище „Абагар” са на четиридневна екскурзия

Българчета от Рим се поклониха пред саркофага на цар Самуил
20 окт 26 | 13:56
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Мая Петрова

Ученици от Българско неделно училище „Абагар” в Рим, Нетуно и Ладисполи се поклониха пред саркофага на цар Самуил в базиликата „Света София” и неговия паметник в близост до храма. За драматичната история на последния цар от Първото българско царство им разказа екскурзоводът Росица Кръстева, любезно осигурен от ОП "Туризъм" | Visit Sofia.

Българчетата са на четиридневна екскурзия на тема „София-древна и модерна”, финансирана от Национална програма „България – образователни маршрути” на Министерство на образованието и науката. По време на престоя си у нас те ще посетят обекти, препоръчани от МОН, сред които са Националния исторически музей и Боянска църква, Националния етнографски институт и музей на БАН и Националния археологически институт и музей на БАН, двореца „Врана”.

„За четвърти път сме в България по Програмата, която има за цел да надгради и обогати  знанията от училище с преживявания и впечатления, получени извън класната стая, както и да подпомогне образованието по български език и литература, история и география на децата от българската диаспора извън страната. Този път избрахме София, която по една или друга причина винаги сме пренебрегвали – кацаме на летището и бързаме да се приберем по родните си места, а толкова много има какво да видим и научим. Предстои да влезем в  Народното събрание, да видим и другите символи на властта и държавността – Министерски съвет и Президенството. Искаме да благодарим за подкрепата на Антон Пенев, директор на Общинско предприятие „Туризъм”, на доц. д-р Бони Петрунова, директор на Националния исторически музей и на екипа на Национален археологически институт и музей на БАН, без които това пътуване не би се случило”, Наталия Босолова, директор на „Абагар” в Рим, Нетуно и Ладисполи.

В БНУ „Абагар”, създадено през 2020 г. от асоциация „Вирту”, се обучават деца от I до XII клас.

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Автор Мая Петрова
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