Българчета от Рим се поклониха пред саркофага на цар Самуил

Ученици от Българско неделно училище „Абагар” в Рим, Нетуно и Ладисполи се поклониха пред саркофага на цар Самуил в базиликата „Света София” и неговия паметник в близост до храма. За драматичната история на последния цар от Първото българско царство им разказа екскурзоводът Росица Кръстева, любезно осигурен от ОП "Туризъм" | Visit Sofia.

Българчетата са на четиридневна екскурзия на тема „София-древна и модерна”, финансирана от Национална програма „България – образователни маршрути” на Министерство на образованието и науката. По време на престоя си у нас те ще посетят обекти, препоръчани от МОН, сред които са Националния исторически музей и Боянска църква, Националния етнографски институт и музей на БАН и Националния археологически институт и музей на БАН, двореца „Врана”.

„За четвърти път сме в България по Програмата, която има за цел да надгради и обогати знанията от училище с преживявания и впечатления, получени извън класната стая, както и да подпомогне образованието по български език и литература, история и география на децата от българската диаспора извън страната. Този път избрахме София, която по една или друга причина винаги сме пренебрегвали – кацаме на летището и бързаме да се приберем по родните си места, а толкова много има какво да видим и научим. Предстои да влезем в Народното събрание, да видим и другите символи на властта и държавността – Министерски съвет и Президенството. Искаме да благодарим за подкрепата на Антон Пенев, директор на Общинско предприятие „Туризъм”, на доц. д-р Бони Петрунова, директор на Националния исторически музей и на екипа на Национален археологически институт и музей на БАН, без които това пътуване не би се случило”, Наталия Босолова, директор на „Абагар” в Рим, Нетуно и Ладисполи.

В БНУ „Абагар”, създадено през 2020 г. от асоциация „Вирту”, се обучават деца от I до XII клас.