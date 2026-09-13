Иван проговори за годежа и брака с Ирина
Бъркат синовете им с Андрей кой на кого е
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Бъркат синовете им с Андрей кой на кого е
За произшествието с един загинал и петима ранени е уведомен заместник окръжния прокурор
Майчина клетва застига византийски военачалник, ослепил и брат си при село Ключ
Един от праведните хора в старозаветно време бил библейският пророк Самуил
Свети Давид Български бил брат на цар Самуил и най-голям от четиримата синове на комитата Никола
Той е последният и най-известен от т.нар. съдии, водачи на еврейския народ
Един пророк помогнал на израелтяните да се избавят от филистимийско робство
Обърка ли депутатът Сабрутев Гърция със Северна Македония или разкри тайна?
Не знаят къде са костите на Самуил
Наложеното вето за присъединяването на Скопие в Европейския съюз не е водеща тема за хората към настоящия момент, твърди Венко Сабрутев
44-годишният петричанин почина седмица, след като на 23 май беше жестоко пребит от двама млади мъже
Версията на местните хора е, че нападателите са били дрогирани
По традиция детето носи името на български владетел
Държавата - това са държавните органи и институции да функционират според Конституцията и законите на страната
Самуил означава измолен от Бога
Д-р Бейтула Сали бе избран за председател на общинския съвет
Убива брат си Арон и рода му, защото заговорничат с византийците
Министрите на образованието се договориха да направят съвместни курсове за кандидат-студенти
В общините трябва да има отчетност и контрол за всичко - така те ще бъдат достъпни както за хората, така и за бизнеса. Това заяви председателят на На...
Прожекторите, които осветяват наскоро открития паметник на цар Самуил в София, са били залети с черна боя, информира Offnews.bg. Посегателството е из...