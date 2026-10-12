4000 евро за матура, още 20% за бележка! Частните учители попариха родителите

Четири хиляди евро, за да се подготви едно дете за изпит. И още 20% отгоре, ако родителите поискат документ за платените уроци. Това е новата реалност, пред която са изправени част от българските семейства в навечерието на промените, които държавата подготвя за извънкласното обучение.

Подготовката за решаващите изпити след 7. и 12. клас вече достига между 3500 и 4000 евро, разказват родители от София, Пловдив, Варна и Бургас пред „Труд news“.

Още по-неприятната изненада идва след обявяването на бъдещия „Семеен пакет училище“, с който властта възнамерява да подпомогне финансово родителите.

Вместо облекчение някои семейства получават предупреждение от преподавателите, че ако поискат касова бележка или друг платежен документ, цената на заниманията ще скочи с около една пета.

Причината, която посочват учителите, е необходимостта да декларират приходите и да плащат данъци върху тях.

„Искате документ? Тогава цената е друга“

Проблемът не засяга толкова организираните учебни центрове и школи, колкото индивидуалните занятия, провеждани извън тях.

Става дума за частни преподаватели, които приемат ученици в домовете си или посещават жилищата на семействата.

„Става въпрос за уроци, които не се провеждат в школи – там отдавна нещата са на светло. Говорим за посещения в дома на преподавател или негово идване в дома на детето“, обяснява майка на ученик, който завършва елитна столична гимназия.

Жената разказва, че още на родителска среща през миналата година семействата били предупредени колко трудно ще бъде децата да постигнат високи резултати на матурите без допълнителна подготовка.

Залогът е голям, защото оценките от държавните зрелостни изпити могат да имат решаващо значение и при кандидатстването във висше училище.

Така частните уроци постепенно се превръщат от допълнителна възможност за образование в разход, който много родители приемат за почти неизбежен.

220 милиона евро в сивия сектор

Мащабите на пазара са внушителни.

Според председателя на парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев в сивия сектор на частното преподаване се въртят около 220 милиона евро годишно.

Това е оценка на депутата, а не официално отчетен оборот.

Той смята, че новите данъчни мерки ще създадат стимул родителите да изискват документи за извършените плащания и така част от нерегламентирания бизнес постепенно ще излезе на светло.

Замисълът е семействата да получават данъчни облекчения не само за частните уроци, но и за посещенията на децата в спортни клубове, школи по изкуства и други извънкласни занимания.

За да могат да докажат направените разходи обаче, ще трябва да разполагат с надлежни платежни документи, които да представят при поискване от Националната агенция за приходите.

Именно тук възниква парадоксът – държавата иска да върне част от парите на родителите, но някои преподаватели са готови да увеличат цените, когато от тях бъде поискан документ.

Математика и български – по 30–40 евро на урок

В големите градове един частен урок по български език и литература или математика обикновено струва между 30 и 40 евро.

Ако детето посещава редовно допълнителни занятия и по двата предмета, разходите за учебната година могат да нараснат значително.

При продължителна подготовка преди националното външно оценяване или матурите общата сума вече достига няколко хиляди евро.

За много семейства това е сериозно натоварване на бюджета, особено когато имат повече от едно дете.

Мечтата за медицина излиза още по-скъпо

Сред най-скъпите остават уроците за кандидат-студенти, които се подготвят за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“.

Там подготовката обикновено започва доста преди самите приемни изпити и най-често продължава две години. Преподавателите искат между 80 и 150 евро за разработване и подготовка на една изпитна тема по биология.

Същите суми се заплащат и за темите по химия. Така бъдещите кандидат-медици и техните семейства се изправят пред още по-солидни разходи.

На математика още от втори клас

Натискът за допълнителна подготовка вече започва и много преди прогимназията.

Родители, които мечтаят децата им да учат в математическа гимназия след четвърти клас, често ги записват на специализирани курсове още във втори клас.

Цената на занятие с продължителност час и половина обикновено е между 30 и 50 евро.

Други семейства започват с английски език още от детската градина.

Популярни са също заниманията по ментална аритметика и различните програми за ранно развитие на способностите.

За разлика от индивидуалното преподаване в домашни условия голяма част от тези дейности се предлагат от организирани школи, които издават документи за заплатените такси и декларират приходите си.

Колко струват спортът и изкуствата?

Не само уроците по основните учебни предмети изискват допълнителни средства.

Според примерите, посочени в публикацията на „Труд news“, месечният абонамент за тренировки по тенис може да бъде около 50 евро.

Едно посещение в школа по рисуване струва между 10 и 15 евро, а урок по пиано – приблизително 20 евро.

Когато към тези занимания се добавят чужд език, математика и други курсове, месечните разходи на семейството могат да станат значителни.

Именно затова предложението за данъчни облекчения предизвиква интерес сред родителите.

Но остава въпросът дали финансовата подкрепа ще компенсира евентуалното поскъпване на услугите.

Какво предвижда „Семеен пакет училище“?

Новите облекчения са част от подготвяния пакет за подкрепа на семействата, свързан с бюджета за 2027 година.

Според предварителните предложения мярката ще обхваща разходите за допълнително образование, спорт, изкуства и други дейности, подпомагащи развитието на децата.

Обсъжда се тя да бъде достъпна и за деца в предучилищна възраст, без подоходен критерий за семействата.

Окончателните условия обаче все още трябва да бъдат нормативно определени.

Преди да започнат да ползват новото облекчение, родителите ще трябва да знаят точно кои разходи се признават, какви документи се изискват и какъв ще бъде размерът на реалната данъчна отстъпка.

Колко пари връща НАП за децата сега?

Докато бъдещите мерки се обсъждат, родителите вече разполагат с действащо данъчно облекчение за деца.

За 2026 година то позволява възстановяване на данък в размер до:

306,78 евро за едно ненавършило пълнолетие дете;

613,55 евро за две деца;

920,33 евро за три и повече деца.

За да се възползват, родителите трябва да имат облагаеми доходи и да отговарят на законовите условия.

Важно изискване е да нямат неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение.

Размерите представляват максималната възможна данъчна икономия, а не гарантирана сума за всяко семейство.

Новото облекчение за извънкласни занимания, ако бъде прието, ще представлява отделна мярка.

85,5% от плащанията са в брой

Проблемът с прозрачността на частното преподаване далеч не се изчерпва с разказите на отделни родители.

Национално проучване сред родители, проведено през юни 2026 г. и представено от Асоциацията на езиковите центрове в България, очертава мащаба на плащанията в брой при частните уроци в домашна среда.

Според резултатите 85,5% от тези плащания се извършват в брой.

По банков път минават едва 9,4%, а 5,1% се осъществяват чрез карта или мобилни приложения.

Проучването установява още, че значителна част от родителите не получават документ за платените занятия.

Същевременно информираността относно данъчните и осигурителните задължения при подобна дейност остава ограничена.

Над 80% от анкетираните подкрепят въвеждането на мерки за по-голяма прозрачност.

Притеснения и за условията в домовете

Проучването поставя и друг важен въпрос – каква е средата, в която децата получават допълнителното обучение.

Значителна част от частните занятия се провеждат в жилищата на преподавателите.

Родителите изразяват притеснения за хигиената, осветлението, безопасността и общите условия в помещенията.

Това отваря по-широк разговор не само за данъците, но и за качеството и организацията на допълнителното образование.