Властта отчете обрат при храните и готви защита срещу скъпите горива
Константин Проданов посочи спад на цените през няколко поредни месеца, а Бюджет 2027 ще комбинира социални мерки, по-нисък дефицит и удар по сивата ик...
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Константин Проданов посочи спад на цените през няколко поредни месеца, а Бюджет 2027 ще комбинира социални мерки, по-нисък дефицит и удар по сивата ик...
Спиранията на мобилната мрежа блокират плащанията с карти, а натискът върху фирмите раздува сивата икономика
Премиерът обвини предишните управления, че са докарали публичните финанси до риск от 7,5% дефицит, и обеща да не задушава икономиката с механични съкр...
Експерти говорят и за "Кошница с грижа"
Необходими са общите усилия на държавата, синдикатите и работодателите, заяви президентът
Използването на електронни разплащания в България е значително под средното за Европейския съюз
3 процента дефицит не е непременно фискална дисциплина, каза подуправителят на БНБ Петър Чобанов
Днес се състоя първото открито заседание на Обществения съвет "Икономика на светло"
Министърът на туризма с призив
Актуализацията на всички пенсии, независимо от внесените вноски, е развращаващо
КНСБ организира заключителен форум по проект "Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България"
"Превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България" е темата на кръгла маса, организирана от КНСБ
Една четвърт са навити да им се доплаща кеш на ръка, половината са готови да работят без договор
Проектът ще продължи една година и се казва "Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България"...
От началото на годината 1,4 млрд. лв. повече приходи има в бюджета в резултат на мерките срещу сивата икономика и контрабандата. Данните съобщи минист...
Обучението на кадри за курортите трябва да стане приоритет на просветното министерство Плащането на заплати под масата убива конкуренцията, държавата...
Производителите на домашна ракия у нас прибират поне 370 милиона лева чиста печалба и ощетяват държавата с минимум 200 млн. лева акциз и 74 млн. ДДС в...
Мерките срещу сивата икономика са в две посоки - положителни и отрицателни стимули. Положителните са като кампанията с лотарията с касови бележки на Н...
По-малко данъчни проверки на търговци, които приемат плащане с карти Сивата икономика в страната е 17,1% от БВП. 10,4% от БВП, или 1,845 млрд. лв. от...
Липсата на квалифицирани кадри е сериозно предизвикателство пред IT фирмите Проучване показва, че компаниите, управлявани от жени, са по-успешни, каз...