"Денят на пчелите" 2026 ще събере хиляди любители на природата в Южен парк
Фестивалът се провежда за шеста поредна година
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Фестивалът се провежда за шеста поредна година
Градината гъмжи от полиция
От Столичната община обясниха, че тази година тревните площи са обработени за кърлежи дори по-рано от обичайното
Общо 12 музикални проекта от световната джаз сцена са в програмата на A to JazZ
Отчитат приличен интерес от страна на столичани, предаде БГНЕС.
28 май е националният празник на Азербайджан
Издадена е и заповед за премахване на незаконните павилиони в парка
Законът ни задължава и да изкупуваме такива обекти, което за мен наистина е безобразна бомба, заложена преди години", каза столичният кмет
На 12 май от 10:00 ч. децата и родители ще се впуснат в игри и вълнуващи приключения
Снимки на "Порше", което обикаля из алеите на Южния парк, обиколиха социалните мрежи. Оказа се, че зад воланa му е бил Димитър Константинов, който раб...
Орлин Павлов, Асен Блатечки и Калин Вельов се опитаха да прегърнат колкото може повече жени по софийските улици. Тримата звездни посланици се включиха...
Южният парк ще посрещне софиянци много по-чист и приветлив на Великден. Служителите на ЗАД Армеец допринесоха за освежаването на едно от любимите мест...
Сигнал за бомба затвори част от Южния парк, видя репортер на "Стандарт". Барети пристигнаха и отцепиха площадка близо до езерото с патиците. Пристигна...
Прасе тича на свобода в Южния парк на столицата. На тази гледка се натъкнаха хора, използващи последните слънчеви лъчи на месеца за разходка. "Сняг н...
Стотици фенове на джаза се събраха в Южен парк 2 във втората вечер на фестивала от A to JazZ. Началото на джемсешъна в събота даде дуото Sirius & Meth...
Ирина Флорин беше сред гостите на сбирката за премиерата на Къщата на Ева
По време на двудневния фестивал "Цвете за Гошо" в Южния парк бирата в околните кръчми свърши. "Беше се събрал повече народ, отколкото на мач между Лев...
"Фестивал на зелените идеи" ще състои в Южния парк днес. Той ще зарадва любителите на цветя и декоративни растения с разнообразна програма. Стартът н...
"Стандарт" обяви новата си кампания по време на празника в Южния парк Златните ни момичета въртяха обръчи и ленти с хлапетата, боксьорът Далаклиев...
Страхотен празник за децата тече и в момента в Южния парк в столицата, благодарение на Столична община, Асоциация "Родители" и разбира се любимия вест...