Всичко за Неучебни Дни

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Дървена ваканция и в Плевен

Дървена ваканция и в Плевен

Кризисният щаб на община Плевен обяви за неучебни дните 18 и 19 януари. Мобилизират се всички налични ресурси за справяне с тежката зимна ситуация, съ...

17 януари | 16:15
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