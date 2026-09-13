Пълна промяна с ваканциите на децата. МОН се произнесе
Промени в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование
Следете всички новини, анализи и коментари за Неучебни Дни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Промени в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование
Ето новата серия неучебни дни
Кризисният щаб на община Плевен обяви за неучебни дните 18 и 19 януари. Мобилизират се всички налични ресурси за справяне с тежката зимна ситуация, съ...
9 и 10 март са обявени за неучебни в Смолянска област, съобщи местният сайт smolyaninfo.com. Заради тежката зимна обстановка в Смолянска област и ли...
София. 22 и 26 май ще бъдат неучебни дни за всички училища на територията на страна. Това реши Министерството на образованието и науката (МОН). Промян...