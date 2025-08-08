Пълна промяна с ваканциите на децата. МОН се произнесе

Само три ваканции ще имат учениците у нас. Другите почивки ще се наричат неучебни дни

Ваканция вече ще е само период за почивка на учениците, който включва два или повече дни за отдих. Това обаче не означава, че те ще бъдат лишени от почивка между сроковете или около 1 ноември, но в тези случаи дните ще бъдат обявявани като неучебни, а не като ваканция, пише "Труд".

В тази връзка са и новите текстове в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование, които са публикувани за обществено обсъждане.

Промени в края на срока

Според тях краят на първия учебен срок следва да е денят, който съвпада с последния работен ден на седмицата. През учебната година учениците ползват коледна, пролетна и лятна ваканция. За определена учебна година министърът на образованието и науката със заповед може да определи ползването и на есенна и/или междусрочна ваканция.

Анулиране на зрелостни работи

Вече ще има и възможност за анулиране на зрелостни работи с идентични текстове, като превенция срещу преписването, когато задачите изискват създаване на самостоятелен отговор.

Става дума за случаи, в които в отделни изпитни работи съвпадат напълно или почти напълно – по структура, отговори, формулировки или решения – до степен, която изключва възможността за самостоятелно изготвяне.

Целта на промяната е да се гарантира равнопоставеността при оценяването на държавните зрелостни изпити, чрез ограничаване на възможността ученици да получават оценка въз основа на копирани или механично възпроизведени текстове, с което се защитава усилието на онези, които полагат реален труд.

