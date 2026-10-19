Пускат дронове по родното Черноморие

Във връзка с предприетите от Министерството на отбраната допълнителни мерки за сигурност по Българското черноморско крайбрежие, Българската армия използва безпилотни летателни апарати за засилване на наблюдението на крайбрежието и прилежащото въздушно и морско пространство.

Дейностите са част от превантивните мерки за повишаване на сигурността и осигуряване на своевременна информация за обстановката в района.

В тази връзка Министерството на отбраната информира гражданите, че наблюдавани полети на дронове по Черноморието могат да бъдат свързани с изпълнението на задачите по усилено наблюдение.