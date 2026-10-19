Общество

Пускат дронове по родното Черноморие

Дейностите са част от превантивните мерки за повишаване на сигурността и осигуряване на своевременна информация за обстановката в района

Пускат дронове по родното Черноморие
19 окт 26 | 19:11
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Григор Атанасов

Във връзка с предприетите от Министерството на отбраната допълнителни мерки за сигурност по Българското черноморско крайбрежие, Българската армия използва безпилотни летателни апарати за засилване на наблюдението на крайбрежието и прилежащото въздушно и морско пространство.

Дейностите са част от превантивните мерки за повишаване на сигурността и осигуряване на своевременна информация за обстановката в района.

В тази връзка Министерството на отбраната информира гражданите, че наблюдавани полети на дронове по Черноморието могат да бъдат свързани с изпълнението на задачите по усилено наблюдение.

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Автор Григор Атанасов

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