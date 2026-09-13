Шефът на генщаба отхвърли най-тревожната версия за дрона
Не е "Шахед" и няма данни за преднамерена атака срещу България, заяви началникът на отбраната
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Не е "Шахед" и няма данни за преднамерена атака срещу България, заяви началникът на отбраната
Има ли заплаха за България? Това се пита всеки, след като днес дрон се взриви на 100 метра в територията на България от границата с Румъния. За инциде...
В последните дни на 49-ото Народно събрание депутатите одобриха увеличение на заплатите на военните с 30%
Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е поставил въпроса пред НАТО
Той заема длъжността на починалия генерал Боцев
София. На тържествената церемония в Министерството на отбраната досегашният началник на отбраната генерал Симеон Симеонов предаде поста на вицеадмирал...
София. В понеделник встъпва в длъжност новото армейско ръководство. На тържествена церемония досегашният началник на отбраната генерал Симеон Симеоно...
Варна. Вицеадмирал Румен Николов бе назначен за началник на отбраната. Във Варна се проведе церемония по назначаването на Николов. Събитието се прове...