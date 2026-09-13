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Армията с ново ръководство

Армията с ново ръководство

София. В понеделник встъпва в длъжност новото армейско ръководство. На тържествена церемония досегашният началник на отбраната генерал Симеон Симеоно...

30 юни | 7:07
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