Костадинова за отлагането на олимпиадата: Правилен шамар
Състезания без публика не е същото. Трябва да има стимул, ръкопляскания, да се притесниш малко, коментира председателят на БОК
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Състезания без публика не е същото. Трябва да има стимул, ръкопляскания, да се притесниш малко, коментира председателят на БОК
Изложбата е по инициатива на обществения посредник и детския парламент към община Благоевград
Изложбата ще покаже удостоените със званието "Почетен гражданин на Благоеврад" от 1997 година до днес
Гледаме и потресаващи кадри от Зоната на здрача на фотоизложба в София
Посетителите ще видят стари къщи и сгради, които отдавна са съборени, представени са и макети и скици на проекти, които не са стигнали до реализация
„Духът на Париж в Казанлък - градът на Долината на Розите и на тракийските царе в България" – така се нарича фотографската изложба, която показват Ива...
„Клубът" – така нарекоха тематичната си фотоизлажба 10-ина старозагорски майстори на обектива, която бе открита тази вечер в градската зала „Байер". Н...
Германка с къща в пернишкото село Лесковец ще открие авторска фотоизложба в областния център. Керстин Маринов е родена през 1959 г. в малък град в Сев...
В четвъртък, 4 февруари с изложба на фотографа Николай Дечевски, известен като собственик на Фотостудио „Уникум", ще бъде открит Месецът на Америка в...
32 илюстрации и фотографии на най-старите джамии у нас, съхранявани в Държавния архив, са подредени в Артгалерията в Кърджали. Изложбата дава началот...
Стефан Марков от "Булфото", който от години снима джазфеста в Банско, открива там своя изложба във фоайето на читалище "Н. Й. Вапцаров". В 40 фотоса...
София. До края на 2015 година около 1 млрд. и 400 млн. лева следва да бъдат усвоени по „Оперативна програма Транспорт 2007-2013“. Това обяви пред журн...
София. На 12 юни 2014 г. от 18,30 ч. в сградата на БТПП на ул. „Искър" № 9 ще бъде открита фотографска изложба „През границите". Фотоизложбата включв...
Експозицията бе открита от почетния консул на страната в Пловдив Ехиязар Узунян и кмета Хасан Азис.
Съкровището на гетите ще бъде показано в снимки
Кърджали. 70 фотографии от България и Гърция очакват посетители в изложбената зала на Регионалния исторически музей. Творбите участваха в конкурса „П...
София. Фотоизложба, посветена на дейността на първата ни българска археологическа мисия в Египет, ще бъде открита от 18:30 часа днес, от проф. Сергей...
София. Трийсет мига от живота на талантливия Андрей Баташов са подредени в Клуба на фоторепортера, в подлеза на Министерския съвет в София. Фотосите...
София. В периода от 11 до 26 август в градинката на „Кристал" ще бъде показана фотоизложбата „Да оставим SOS следа и да продължим". Изложбата се посве...
Бургас. Пътуващата фотографска изложба „Душата на океана" на National Geographic ще бъде открита на 9 юли в мол Галерия Бургас. Водещ на церемонията...