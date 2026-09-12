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Джазменът фотограф

Джазменът фотограф

Стефан Марков от "Булфото", който от години снима джазфеста в Банско,  открива там своя изложба във фоайето на читалище "Н. Й. Вапцаров". В 40 фотоса...

08 август | 13:40
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