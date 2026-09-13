Военни формирования ще проведат дни на отворените врати за Международния ден на детето
Те ще бъдат във Враца, Благоевград, Белене и Пловдив
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Те ще бъдат във Враца, Благоевград, Белене и Пловдив
Екшън в ж.к. „Манастирски ливади“
София. Военнослужещите от Българската армия днес честват празника на Сухопътните войски. Военните формирования в Пловдив, Асеновград, Шумен, Корен, Пл...