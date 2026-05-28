Военни формирования ще проведат дни на отворените врати за Международния ден на детето

Военни формирования от Сухопътните войски и Военновъздушните сили (ВВС) ще проведат дни на отворените врати на 29 май и 1 юни по повод Международния ден на детето. По време на празничните събития по традиция ще бъдат представени съвременни екипировка, въоръжение и техника, които са на въоръжение в Българската армия. Посетителите могат да се запознаят отблизо с професията на военнослужещите, да разгледат войсковите музеи, където е представена историята на формированията от създаването им до наши дни и да участват в различни мероприятия.

На 29 май от 10.00 ч. ще се проведат дни на отворените врати на територията на военните формирования на Сухопътните войски във Враца, Благоевград, Белене и Пловдив.

В същия ден, 29 май, от 09.30 ч. Ден на отворени врати ще се проведе в 22-ра авиационна база – Безмер от състава на ВВС. Гостите ще имат възможност да се запознаят с ежедневието на авиационните специалисти и бойните пилоти. Празничната програма включва полети, статичен показ на самолети Су-25 и възможност за запознаване със стрелково въоръжение, спасително оборудване и специална авиационна техника. Посетителите ще могат да разгледат и музея, който пази историята и традициите на авиобазата. За най-малките ще бъде организиран конкурс за рисунка на асфалт под мотото „Когато мечтите имат крила“.

На 1 юни от 10.00 ч. отварят врати за децата формированията в Смолян, Шумен и Мусачево, а от 10.30 ч. – в Сливен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com