Всичко за Ден На Детето

Следете всички новини, анализи и коментари за Ден На Детето. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Регионални Политика
Деца творят на 1 юни

Деца творят на 1 юни

Много емоции и усмивки очакват малчуганите в Благоевград навръх Международния ден на детето – 1 юни. Началото ще бъде поставено от Център по изкустват...

31 май | 16:05
0 коментара
2382
Слънце за Деня на детето

Слънце за Деня на детето

В Деня на детето времето ще е предимно слънчево. Следобед главно над планинските райони ще се развие купеста облачност, съвсем локално над Югозападна...

31 май | 16:00
0 коментара
7904