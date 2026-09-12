За 1 юни: Безплатни музеи и концерти за децата. Честит празник, патиланци!
Цял ден забавления
Следете всички новини, анализи и коментари за Ден На Детето. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Цял ден забавления
Купонът започва от днес
Те ще бъдат във Враца, Благоевград, Белене и Пловдив
Локомотивът Баба Меца ще тегли специален влак между София и Перник
Очакват ви много смях, игри, музика и незабравими изненади!
Центърът на града на липите се напълни със стотици малчугани, нетърпеливи да се забавляват
Желая им щастливо детство
Кметът на София Васил Терзиев ще даде началото на месеца на детето в града
До 9 юни селекция от анимационни филми в А1 Видеотека на промо цени с отстъпка от 50%.
За всекиго по нещо ще има в утрешния празник, категорични са от общината
Руските кинолози посочиха най-добрите приятели на хлапето
Организирани редица празненства и инициативи в цялата страна
В състезанието взеха участие над 600 деца
БДЖ вози безплатно малчуганите
У нас специално за Деня на детето са организирани редица празненства и инициативи в цялата страна
По случай Деня на детето Регионална библиотека „Н. Вапцаров" Кърджали организира лятна читалня. „Усилията на библиотечните специалисти са насочени къ...
Нека да направим така, че вместо с лъжа и омраза нашите деца да живеят с истина, толерантност и заедно. Това прочете от парламентарната трибуна предсе...
Много емоции и усмивки очакват малчуганите в Благоевград навръх Международния ден на детето – 1 юни. Началото ще бъде поставено от Център по изкустват...
В Деня на детето времето ще е предимно слънчево. Следобед главно над планинските райони ще се развие купеста облачност, съвсем локално над Югозападна...
Кърджали. Стотици малки, големи и още по-големи момичета и момчета в Кърджали участваха в детския празник по случай 1 юни, Световния ден на детето....