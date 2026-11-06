ВВС с извънреден ход заради бомбените заплахи
Три самолета кацнаха извънредно у нас
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Три самолета кацнаха извънредно у нас
Те ще бъдат във Враца, Благоевград, Белене и Пловдив
София. И през тази година Военновъздушните сили няма да получат нови бойни самолети. Правителството си е дало срок до септември, за да вземе решение з...