Революционна промяна за минималната заплата. Различна за всички
Гласуваха на второ четене в социалната комисия
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Гласуваха на второ четене в социалната комисия
Депутатски предложения раздуват харчовете в хазната, не е ясно кога балонът ще гръмне
Тя ще преразгледа и гласува новите корекции в Закона за личната помощ
София. Социалната комисия към парламента да започне дискусия за закон за закрила на възрастните хора. За това са настояли пред шефката на комисията Ко...