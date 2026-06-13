Голям проблем в транспорта на София днес! Столичани ще има да се чудят
Като причина се посочва 24-часова техническа профилактика в центровете за данни
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Като причина се посочва 24-часова техническа профилактика в центровете за данни
Вчера столичният аеропорт съобщи за неочакван технически проблем с информационните монитори
Срещна се с кмета на града
Звездата ни още не е обявил дали ще играе на US Open
Двукратната олимпийска шампионка Мария Гроздева се включи във финалния турнир по табла "Пломари 2016" в ресторант "Проя". В първия етап играха всички...
654 постиваха нов рекорд на "Гинес" като играха едновременно табла за един час в к. к. "Албена" и така подобриха предното най добро постижение. Нотар...
Започна записването за опита за поставяне на нов рекорд в Книгата на Гинес по табла за най-много играещи в рамките на един час, съобщиха от курорта Ал...
екордните 176 участника мериха сили в първия турнир по табла "Пломари" 2016 в София. Сред ВИП гостите на атрактивната надпревара бяха Орлин Горанов, Д...
Опит за подобряване на световния рекорд на "Гинес" за най-много участници в игра на табла за 1 час ще се състои на 16 юли в спортната зала на к.к. А...
Турнирът е в подкрепа на две болни деца от Разград Благотворителен турнир на табла, в подкрепа на две болни деца от Разград изправи един срещу друг д...