Как отвръща Даяна на шеги за прическата й. Разкази на фотографа
откъс от книгата, публикуван в Sun
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откъс от книгата, публикуван в Sun
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