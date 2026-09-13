Камен Донев призна защо плаче
Душата, любовта, смирението, добротата – всичко това отстъпва пред силата на оръжието, каза още той
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Душата, любовта, смирението, добротата – всичко това отстъпва пред силата на оръжието, каза още той
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