Булка и младоженец се появиха като динозаври и превърнаха сватбата си в световен хит ВИДЕО

Два огромни тиранозавъра се разхождат из величествената сграда на кметството в Сан Франциско. Единият носи булчински воал, букет и високи токчета, които едва се подават изпод надуваемия костюм. Другият е с бяла папийонка. Двамата позират щастливо на стълбището, сякаш това е най-обикновената сватбена фотосесия.

Гледката е толкова необичайна, че случаен посетител не устоява и я заснема. Само след няколко дни видеото е гледано милиони пъти, а социалните мрежи започват да се питат кои са загадъчните младоженци.

Сега, в ексклузивен разговор с People, двойката най-после разкрива самоличността си и историята зад една от най-забавните сватби на годината.

Любовта понякога има зъби на тиранозавър

Младоженците са 34-годишният Хосе Контрерас и 37-годишната Габриела Ернандес. Двамата работят като консултанти по автомобилно финансиране и са заедно от пет години.

На 8 октомври решават да сключат брак в кметството на Сан Франциско. Без голяма церемония, без десетки гости и без традиционната сватбена суетня.

Но Габриела има идея, която ще превърне този ден в незабравим.

Тя обожава динозаврите и обличането в костюми. Затова предлага двамата да си направят сватбени снимки като тиранозаври рекс.

„Идеята беше на Габриела, защото тя просто обожава динозаврите и да се облича в костюми“, разказва Хосе.

Поръчват два надуваеми костюма от Amazon и се подготвят за необичайната си фотосесия.

Всъщност младоженците не се женят, облечени като праисторически животни. Самата церемония преминава с нормални сватбени дрехи.

След това двамата се превръщат в динозаври.

Причината е съвсем практична. По думите на Хосе в деня на сватбата било особено горещо, а придвижването в огромните надуваеми костюми било достатъчно трудно дори без необходимостта да се произнасят брачни клетви.

Случайният свидетел, който развали тайната

Докато младоженците позират за снимки, на горния етаж на кметството се намира Рио Де Леон – посетител, който разглежда архитектурата на историческата сграда.

Той снима интериора, когато изведнъж забелязва нещо необичайно долу на стълбището.

Два тиранозавъра с булчински аксесоари чакат фотографката си.

Де Леон веднага насочва камерата към тях.

По-късно разказва, че динозаврите били любимите му животни още от детството и подобна неочаквана среща го върнала към детското му въображение.

Публикува видеото в Instagram с шеговитото обяснение, че случайно е станал свидетел на сватбата на два динозавъра в кметството на Сан Франциско.

Резултатът надминава всякакви очаквания.

Клипът събира повече от 4,3 милиона гледания и 475 000 харесвания.

Междувременно потребители откриват и сватбената фотографка Кейт Расказова. На следващия ден тя също публикува видео на двойката, което достига приблизително 280 000 гледания.

Самата фотографка е очарована от необичайните си клиенти. Нейният син обича динозаврите от повече от две години и темата присъства постоянно както в дома им, така и по време на семейните пътувания.

Затова за нея възможността да снима влюбени тиранозаври била истинско удоволствие.

„Нямахме представа, че някой ни снима!“

Най-голямата изненада за младоженците обаче тепърва предстои.

Хосе и Габриела сключват брак тайно, без да уведомят семействата си. Планът им е да съобщят голямата новина на предстоящото си парти за Хелоуин.

Хосе дори измисля специален начин да го направят – да заснемат видео, в което двамата свалят костюмите си на динозаври и разкриват, че вече са съпруг и съпруга.

Но интернет ги изпреварва.

„Бяхме истински шокирани, когато видяхме видеото онлайн – нямахме никаква представа, че някой ни записва!“, споделят двамата пред People.

Още по-смешно става, когато роднини започват да им препращат популярния клип.

Близките им нямат представа, че зад огромните муцуни на тиранозаврите се крият именно Хосе и Габриела.

Някои дори им пишат, че подобна сватба много им прилича.

„Това изглежда точно като нещо, което вие бихте направили на сватбата си!“, гласят съобщенията, които получават.

А двамата трябва да пазят тайната си още малко.

От семейна шега до милиони усмивки

Вместо да се ядосат, че изненадата им е разкрита преждевременно, младоженците приемат случилото се с чувство за хумор.

По думите на Хосе всичко започнало като малка забавна идея за техния специален ден, а се превърнало в нещо, което никога не са си представяли.

Особено ги трогват хилядите мили коментари, които получават от непознати хора по целия свят.

„Получихме толкова много обич и сърдечни пожелания от хора от цял свят“, разказват младоженците.

Сватбените снимки вече имат собствен живот в интернет, а един от най-личните им моменти е станал повод за усмивки далеч извън Сан Франциско.

Вероятно това не е най-традиционният начин да започнеш семеен живот. Но за Хосе и Габриела той се оказва напълно подходящ – с любов, много смях и два тиранозавъра, които явно са оцелели достатъчно дълго, за да стигнат до олтара.