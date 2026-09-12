Решиха да избягат тайно в Лас Вегас, но екипажът ги ожени във въздуха ВИДЕО
Пилотът се оказал свещеник със стаж
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Пилотът се оказал свещеник със стаж
Изненада гостите си в Италия с екстремно спускане, докато звучеше музиката от филма Skyfall
Предлагат QR код вместо плик
AI пише обети, подрежда маси и избира дати. Той е новият сватбен агент на младоженците
Мнозина са тези, които поздравиха двойката
Защо младоженци решават да сключат брак на тази дата
Двойката останала изумена от искането
Кадрите изумиха потребителите
Гмурнал се във водата и изчезнал
Случката се развива в Берковица
Така отреди Национланият научно-технически комитет в Рим
Подобно дарение троянската библиотека получава за първи път
Първата заявка за сватбено тържество тази година е за 12 май
Заветното „да“ прозвуча на официална церемония за вричане отново, след 50 години съвместен живот, в обет за обич и вярност.
Алея на магнолиите, засаждана от младоженци, ще цъфти в Дунавския парк в Силистра. Първите пет новобрачни двойки засадиха своите дръвчета през уикенд...
Патриот от петричкото село Беласица сам финансира и ремонтира ритуалната зала, за да каже заветното „Да" на любимата си. Петър Ангелов, който се заним...
Представители на седем индийски туроператорски фирми посетиха Благоевград. Делегацията бе водена от Нирадж Кумар, който е председател на „Сдружение за...
Алекс и майка й Стела
94 ВИП персони, сред които и младоженци от Мелбърн, пътуват с легендарния влак "Ориент Експрес". Тренът вчера спря по обед на централна жп гара в Русе...
"Завинаги бели, завинаги "Славия". С този лозунг Петя и Стефан Филипови сключиха граждански брак в столичния квартал "Красно село". Младоженците реши...