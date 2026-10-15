На 52 години Хилари Суонк чака трето бебе!

Холивудската звезда Хилари Суонк отново ще става майка- на 52 години! Актрисата, която покори света с ролите си в „Момчетата не плачат“ и „Момиче за милиони“, очаква третото си дете със съпруга си Филип Шнайдер.

Щастливата новина идва само три години след появата на близнаците им Ая и Ом, родени през април 2023 г., когато Суонк беше на 48 години.

Този път актрисата е решила да превърне обявяването на бременността в малко семейно представление – с танци, светещи пръчици и чувство за хумор.

Най-важният ѝ проект излиза през декември

На 14 октомври Хилари публикува в Instagram забавно видео, заснето на тъмно.

В началото се виждат четири танцуващи човечета, очертани със светещи пръчици. Това са актрисата, съпругът ѝ и тригодишните им близнаци.

Изведнъж Хилари се обръща и показва корема си. Върху него свети още едно мъничко човече – бъдещото ново попълнение в семейството.

Посланието към видеото е съвсем в нейния стил:

„Много хора ме питат по какъв проект работя сега. Този излиза през декември.“

Така актрисата не само разкри бременността си, но и подсказа кога очаква бебето.

Полът на детето засега не е обявен.

Първите ѝ деца се появиха, когато беше на 48

За Хилари Суонк пътят към майчинството не е бил кратък.

През октомври 2022 г. тя изненада зрителите на „Добро утро, Америка“ с признанието, че очаква не едно, а две бебета.

Тогава актрисата беше на 48 години и не криеше огромното си вълнение.

На Великден през април 2023 г. съобщи, че близнаците са се родили, като публикува трогателна снимка с двете новородени бебета в прегръдките си, докато гледа към залеза.

„Не беше лесно. Но момчето и момичето си заслужаваха всичко“, сподели тя.

Децата получили необичайните имена Ая и Ом.

В интервю през 2024 г. Хилари обясни, че за името Ая двамата със съпруга ѝ били вдъхновени от хора, срещнати в Ливан, включително сирийски бежанци. Ом пък е свързано с универсалния свещен звук, познат от източните духовни традиции.

Суонк и Филип Шнайдер сключиха брак през 2018 г. на романтична церемония сред секвои в Калифорния.

„Ако бях станала майка на 20, щях да бъда съвсем различна“

Актрисата неведнъж е говорила открито за решението да има деца на по-късен етап от живота си.

В интервю за People тя признава, че в младостта си била изцяло отдадена на професията.

Актьорството било нейното първо голямо „дете“ – кауза, на която посвещавала огромна част от времето и енергията си.

Но това не означавало, че не мечтае за семейство.

„Знаех, че някой ден искам деца, но не бях планирала как точно ще изглежда това“, споделя Суонк.

Според нея, ако беше станала майка на 20 или 30 години, вероятно би възпитавала децата си по съвсем различен начин.

Днес тя смята, че има повече търпение, житейски опит и вътрешна увереност.

Утвърдената ѝ кариера ѝ дава и свободата сама да решава кога да работи и кога да остане у дома.

За нея това е огромна привилегия.

Близнаците я научили на нещо, което Холивуд не успял

Най-големият урок от майчинството според актрисата няма нищо общо с памперсите, безсънните нощи или детските играчки.

Децата я научили да живее в настоящето.

Суонк признава, че години наред се опитвала да се съсредоточава върху мига, вместо непрекъснато да мисли за следващата цел, роля или професионално предизвикателство.

Оказало се, че близнаците правят това напълно естествено.

„Децата ми наистина ме научиха да бъда в настоящия момент“, споделя тя.

По думите ѝ именно най-малките имат удивителната способност да се радват на това, което се случва тук и сега.

Актрисата вярва, че годините, през които е работила върху себе си и собствените си реакции, също са ѝ помогнали да стане по-добър родител.

Тя обаче не се представя за съвършена майка. Напротив – казва, че все още има много да учи.

След двата „Оскара“ идва още една голяма роля

Хилари Суонк е сред малкото актриси, спечелили два „Оскара“ за най-добра главна женска роля.

Първият идва през 2000 г. за драмата „Момчетата не плачат“, а вторият – през 2005 г. за „Момиче за милиони“ на Клинт Истууд.

Публиката я познава още от „P.S. Обичам те“, „Писатели на свободата“, „Амелия“ и други успешни продукции.

Но в последните години актрисата все по-често признава, че най-вълнуващата роля в живота ѝ няма сценарий, режисьор или червен килим.

Това е майчинството.