На 44 години: Натали Портман очаква трета рожба
Френският музикален продуцент Танги Дестабъл е бащата
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Френският музикален продуцент Танги Дестабъл е бащата
Финансовият стимул се въвежда с цел да се преодолее ниската раждаемост
Къде и при какви условия
По 100 лева за първо и второ, 200 лева за всяко трето дете в семейство. Тези лични средства заделя кметът на петричкото село Самуилово Кирил Стоянов....
Съпругата му Дария ще го дари с наследник през есента Руският милиардер Роман Абрамович чака трето дете от съпругата си Дария Жукова. Олигархът и кра...
Юлиана с любимия Стъки, който е особено грижовен към синчето си Станислав
Месечната надбавка за трето дете да бъде увеличена с 10 лв. и от 35 лв. да стане 45 лв., предлага вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин. Так...