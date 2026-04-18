На 44 години: Натали Портман очаква трета рожба

Актрисата Натали Портман очаква третото си дете, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, като цитираха представител на кинозвездата. Френският музикален продуцент Танги Дестабъл е бащата.

„Просто съм много благодарна. Знам, че това е огромна привилегия и чудо“, каза носителката на награда „Оскар“ пред списанието „Харпърс базар“, разкривайки новината. „С Танги сме много развълнувани“.

Портман, която е на 44 години, допълни, че отдавна има отношение към бременността благодарение на възпитанието ѝ като дъщеря на лекар по репродуктивна медицина.

„Израснах, като чувах колко е трудно да забременееш“, разказа тя пред списанието. „Има много хора, които обичам и които са преживели толкова трудности“.

Портман отбеляза, че има повече енергия, отколкото е очаквала и допълни, че се наслаждава на всеки миг, тъй като вероятно това ще бъде последната ѝ бременност.

Актрисата има две деца – син Алеф на 14 години и дъщеря Амалия на 9 години от бившия си съпруг Бенжамен Милпие, който е хореограф. Те се разделиха през 2024 г.

Звездата от „Черният лебед“ и „Тор“ има много отличия, включително „Оскар“, награда БАФТА и две статуетки „Златен глобус“, припомня Ройтерс.

Сред най-очакваните предстоящи филми на Портман е мрачната абсурдистка комедия „Галеристката” (The Gallerist), режисирана от Кати Ян. В продукцията актрисата си партнира с Джена Ортега, Стърлинг К. Браун, Катрин Зита-Джоунс.

Филмът разказва за галеристка, в която се превъплъщава Портман. Отчаяна, тя измисля план да продаде труп на мъртвец на прочутото изложение за съвременно изкуство „Арт Базел” в Маями, отбелязва Ройтерс.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com