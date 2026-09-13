Всичко за Натали Портман

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Натали става парижанка

Натали става парижанка

Натали Портман смята да поиска френско гражданство, тъй като се готви да се установи в Париж със съпруга си Бенджамин Милпие и малкия им син Алеф. Ак...

10 септември | 18:05
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