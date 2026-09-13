Бебешка радост за Натали Портман. Звездата пази голямата тайна
Полът и името на новороденото още не са разкрити, а феновете чакат първи подробности
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Полът и името на новороденото още не са разкрити, а феновете чакат първи подробности
Френският музикален продуцент Танги Дестабъл е бащата
Актрисата и мъжът й празнуват 8 години брак
Звездите показват на феновете, че и те са обикновени хора като тях
Той просто беше по-възрастен мъж, който се държи неприлично с мен, заяви актрисата
Преди да заснемат филм Дензъл Уошингтън и Виола Дейвис играят "Огради" над сто пъти на театрална сцена
Натали Портман, която е бременна с второто си дете, беше отличена за ролята си на Джаки Кенеди
Жаклин Кенеди, една от най-сниманите жени на всички времена, омъжена в кралското семейство на Америка, изпреварва принцеса Даяна с четвърт век като лю...
Натали Портман е бременна с второто си дете
57-годишният филипински режисьор Лав Диас отнесе "Златния лъв"
Натали Портман оглави класация за най-сексапилните вегетарианци. Тя изпревари Майли Сайръс, която скъса с мръвките миналата година. На трета позиция...
Натали Портман сподели, че най-голямата трудност в кариерата й била ролята на балерината в "Черния лебед". "Получих "Оскар", но това бе нищо в сравнен...
Днес своя рожден ден празнуват кинозвездите Джони Деп(51 г.) и Натали Портман(33 г.). Джон Кристофър Деп, роден на 9 юни 1963 г., е американски актьо...
Красавицата снима режисьорски дебют в древния град
Бенджамин Милпие, съпругът на Натали Портман, е решен да й покаже по всякакъв начин колко много я обича. Двамата се венчаха на тайна церемония през 2...
Ню Йорк. Американската актриса Натали Портман заяви, че майчинството я е превърнало в много по-добра жена. "Смирих се, станах по-малко критична към д...
Натали Портман смята да поиска френско гражданство, тъй като се готви да се установи в Париж със съпруга си Бенджамин Милпие и малкия им син Алеф. Ак...
Лос Анжелис. Списание "Форбс" определи Натали Портман за най-касовата актриса в Холивуд. От всеки долар, платен на Портман за участие във филми, кинос...