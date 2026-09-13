В деня на влюбените: Семейство празнува златна сватба
Семейство Яневи не си лягат без да си кажат "Обичам те"
Следете всички новини, анализи и коментари за Златна Сватба. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Семейство Яневи не си лягат без да си кажат "Обичам те"
Събитието се състоя в Казанлък по идея на кмета Галина Стоянова
Световноизвестният художник Михалис Гарудис пристигна в София, за да се повесели с добри приятели по случай "златната" си сватба с чаровната му съпруг...
Семейство от великотърновското село Пчелище празнува златна сватба на 14 февруари. Бракът на Георги и Цеца продължава вече цели 65 години, съобщава Но...
Маргарита и Симеон Сакскобургготски носят подаръка с български привкус
Хасково. 27 златни сватби на куп ще вдигнат беловласите двойки от Харманли, които през 2013 година имат 50 годишен юбилей от вричането си. Броят на се...
Велико Търново. Златни и рубинени сватби празнуваха заедно 34 двойки в Павликени. Те полагат отново брачните си клетви и се вричат във вярност след 40...