Цветанов с тревожна версия за убийството на Илиян Филипов

Разследването на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов може да крие много повече от неуредени финансови отношения. Бившият вицепремиер и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов заяви пред Нова телевизия, че начинът, по който е извършено престъплението, подсказва и силен емоционален елемент. Той допусна, че трябва да бъдат проверени различни версии, включително лични отношения и евентуално наличие на други замесени лица. Цветанов отправи и конкретно предупреждение - обвиняемият трябва да бъде внимателно охраняван, за да може разследването да стигне до истинския мотив и до всички евентуални участници.

Финансовият мотив остава водещ

По думите на Цветанов към момента събраните доказателства дават основание разследващите да работят по версията за личен конфликт, породен от неуредени финансови отношения. Той обаче смята, че трябва да се установи какъв точно е произходът на тези отношения и дали зад тях не стои по-сложна финансова връзка.

„Най-вероятната причина са неуредени финансови отношения, но тук въпросът е на каква основа са - дали са свързани с престъпна дейност и капитали, които не са отчетени по надлежния ред“, коментира Цветанов.

Това засега остава хипотеза, която трябва да бъде проверена в хода на досъдебното производство. Прокуратурата вече обяви, че основната версия е личен мотив, свързан с финансов спор между двама души, които са се познавали отдавна.

Версия и за силен личен конфликт

Цветанов обърна внимание и на начина на извършване на убийството. Според него допуснатите от обвиняемия грешки и сравнително бързото му установяване могат да бъдат признак, че действията не са били продиктувани единствено от хладнокръвна предварителна подготовка.

Бившият вътрешен министър не изключи и версия, свързана с личните отношения на Филипов, включително възможен любовен триъгълник. Той обаче подчерта, че това е само една от хипотезите, които могат да бъдат проверявани наред с финансовия мотив.

Трябва много да се внимава

Най-сериозното предупреждение на Цветанов беше свързано със сигурността на обвиняемия по време на разследването. Според него трябва да бъдат взети всички необходими мерки, така че човекът, срещу когото е повдигнато обвинението, да остане на разположение на разследващите и да могат да бъдат изяснени всички обстоятелства около престъплението.

„Трябва много да се внимава и да се осигури необходимата защита, защото не изключвам възможността той да потърси начини за самоубийство и по този начин да приключи цялото разследване на повода и мотивите“, каза Цветанов.

По думите му евентуален подобен развой би затруднил проверката дали зад прекия извършител може да има и други лица.

Въпросът за евентуален поръчител остава отворен

Цветанов смята, че разследването трябва внимателно да провери дали убийството е резултат само от конфликт между двама души, или зад него може да стои по-широка схема. Той посочи, че при наличие на поръчител установяването на цялата връзка между участниците би било сред най-важните задачи пред разследващите.

Към момента прокуратурата работи по различни версии и проверява евентуална съпричастност на други лица към престъплението. Именно затова показанията, експертизите и възстановяването на точната хронология преди убийството ще бъдат ключови за установяването на окончателния мотив.