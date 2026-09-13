Златанов: Не съм виждал никакви тефтери от лятото на миналата година
София. "Аз не съм виждал никакви тефтери от лятото на миналата година". Това заяви пред журналисти Филип Златанов преди да влезе в съда Тефтерите в ц...
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София. "Аз не съм виждал никакви тефтери от лятото на миналата година". Това заяви пред журналисти Филип Златанов преди да влезе в съда Тефтерите в ц...
София. "В тефтерчетата съм видял доста различни имена, предпочитам да не коментирам конкретно дали има името на един или друг. Стигнах до извода, че в...
Чавдар Стоянов, главен асистент, д-р по наказателно право Наскоро медиите разкриха как вещи лица заплашват да блокират стотици предстоящи знакови дел...
Благоевград. Повече от година след трагичната смърт на двама младежи, пили течност за чистачки вместо алкохол, досъдебното производство не е приключил...