Тунел до плажа. Гърция строи нещо невиждано

Гърция заравя един от най-натоварените си крайбрежни булеварди, за да отвори пътя към морето. В южната част на Атина огромен тунел под булевард „Посейдонос“ навлиза във финалната фаза на изграждането си и обещава да промени изцяло движението около бившето летище „Елиникон“.

Това не е метро и не е тунел за трамваи. Под земята ще минават автомобили – по три ленти във всяка посока. Подземният участък е дълъг около 1,15 км и свързва зоната при плажа на Алимос с марината „Агиос Космас“. Самата „Посейдонос“ се измества на запад в участък от около 1,75 км, за да освободи огромна площ между бившето летище и морето.

Именно тук се крие голямата идея на гръцкия мегапроект. Атина не просто строи тунел. Тя се опитва да премахне една магистрала от повърхността, за да създаде нова връзка между града и морето.

Кои превозни средства ще минават отдолу

Най-важният въпрос е какво ще има в тунела.

Отговорът е – автомобилният трафик.

Подземната „Посейдонос“ ще има три платна в посока към Пирея и три в обратната посока. Общата ширина на тунела е около 30,8 метра, а трасето достига приблизително 9 метра под земята.

Това означава, че през него ще преминават леки автомобили, таксита, товарни автомобили, автобуси и друг пътен трафик, който по принцип използва булеварда.

Трамвай няма да минава през тунела. Трамвайната линия остава част от крайбрежната транспортна система. В момента линия 7 на атинския трамвай стига до „Акти Посейдонос“ и обслужва района на Агиос Космас.

Така новата схема разделя движенията: транзитните автомобили слизат под земята, докато пешеходците, велосипедистите и общественият транспорт остават в отделни пространства на повърхността.

Пътят към плажа става за минути

За жителите на Елинико и Аргируполи това е може би най-голямата промяна.

Днес достигането до плажа „Агиос Космас“ може да отнеме поне 25 минути, защото автомобилите трябва да заобикалят натоварените участъци. След изграждането на тунела, новите кръстовища и вътрешната улична мрежа общината очаква разстоянието да се взема за няколко минути.

Това е особено важно за район, който в продължение на десетилетия буквално е бил отрязан от морето.

Булевардът, бившето летище и булевард „Вулиагменис“ са създали своеобразна градска бариера. Сега подземното трасе трябва да позволи тази бариера да бъде премахната.

На повърхността старата „Посейдонос“ няма да изчезне напълно. След преместването на основния трафик тя ще бъде превърната в по-тиха местна улица с по една лента във всяка посока, която ще обслужва жилищните зони и достъпа до морето.

Тунелът е само част от огромния „Елиникон“

Подземният път е една от ключовите части на „The Ellinikon“ – гигантската трансформация на територията на старото международно летище на Атина.

Проектът превръща някогашното летище в нов градски район с жилища, магазини, хотели, офиси, развлечения, спортни обекти и огромни зелени пространства.

Затова транспортът е критично важен. Ако всички автомобили към новия квартал и към морето останат върху съществуващите булеварди, целият проект рискува да бъде задушен от трафик.

Новият тунел трябва да поеме транзитния поток между Пирея и Вулиагмени, така че автомобилите да не се налага да минават през самата крайбрежна зона. Според община Елинико-Аргируполи новата крайбрежна пътна система ще разполага с общо 12 ленти.

Под земята за автомобилите, над земята за хората

Това е може би най-интересната част от замисъла.

Когато автомобилите слязат под земята, освободеното пространство може да бъде превърнато в градска зона за хора.

Проектът предвижда пешеходни и велосипедни връзки към морето. Официалната концепция на „The Ellinikon“ е достъпът до крайбрежието да стане възможен пеша и с велосипед, като новите пространства свързват парка, жилищните зони и морския фронт.

Но тук има и спор.

Гръцки медии посочват проблеми с реализацията на велосипедната връзка по цялото крайбрежие. „Катимерини“ например отбелязва, че в някои участъци маршрутът не е непрекъснат и велосипедистите трябва да пресичат съществуващи пътни платна.

Така че голямото обещание за „град към морето“ все още има детайли, които предстои да бъдат доизчистени.

Шест ленти под земята, но без пътна такса

Около тунела вече се разгаря и друг спор – кой ще плаща за него.

Самото изграждане е част от инфраструктурата на „Елиникон“, но след въвеждането му в експлоатация въпросът е кой ще поеме поддръжката.

Според гръцката „Катимерини“ годишните разходи за функциониране и поддръжка на тунела могат да достигнат между 1,5 и 2 млн. евро. Предвижда се отговорността да премине към Регион Атика.

Това предизвика недоволство от кметовете на съседните общини Глифада и Алимос. Те настояват държавата да не прехвърля върху данъкоплатците разходите за съоръжение, което според тях обслужва до голяма степен частната инвестиция в „Елиникон“.

Позицията им е особено остра: ако публичният сектор плаща за тунела, освободената от старото трасе площ трябва да бъде гарантирано използвана в обществен интерес – за пешеходци и велосипедисти.

Колко струва подземната „Посейдонос“

Тунелът е един от най-мащабните инфраструктурни елементи в „Елиникон“. Подземният участък е приблизително 1,15 км, а строителството започна през май 2022 г.

Официално проектът е представян като една от най-модерните тунелни инфраструктури в Европа. Освен шестте пътни ленти той включва сложни системи за безопасност, вентилация, наблюдение и управление на трафика. За съоръжения с дължина над 500 метра европейските правила поставят специални изисквания за аварийни изходи, противопожарна защита, видеонаблюдение, сигнализация и контрол.

Изграден е и специален център за управление.

Това превръща тунела не просто в „заровен булевард“, а в сложна транспортна система, която трябва да работи непрекъснато и да гарантира безопасността на хиляди автомобили.

Големият тест идва след отварянето

И тук е големият въпрос. Ще реши ли тунелът задръстванията на Южна Атина или просто ще ги премести?

Поддръжниците на проекта очакват значително облекчение, защото транзитният трафик ще бъде отделен от локалните движения. Ще бъдат премахнати и няколко светофара по трасето, което трябва да направи движението по-бързо.

Критиците обаче предупреждават, че ако в района се появят хиляди нови жилища, хотели, магазини, офиси и туристически обекти, новият трафик може да изяде част от ефекта.

Дори кметовете на Глифада и Алимос предупреждават, че транспортното натоварване може да се увеличи с развитието на „Елиникон“, докато разширението на метрото към района все още няма осигурено финансиране и конкретен график.