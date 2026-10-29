Култова шведска история оживява в Народния театър

Премиера на „Фани и Александър“ по Ингмар Бергман предстои в Народния театър на 19 и 20 януари 2027 г. Международно признатият шведски режисьор Линус Тунстрьом се завърна на първата ни сцена, за да започне работа с 15 актьори от академичната трупа. След проведения през февруари кастинг стана ясно, че в спектакъла ще участват Велислав Павлов, Радина Кърджилова /на снимката/, Александър Тонев, Валентин Ганев, Ева Тепавичарова, Жорета Николова, Анета Иванова, Василена Винченцо, Димитър Николов, Кремена Славчева, Ненчо Костов, Стелиан Радев, Виктория Колева, Славена Керезова и Евгени Будинов. „Много се вълнувам, че с първата репетиция на „Фани и Александър“ започва и личната ми среща с този невероятен актьорски състав, с който предстои да пренесем на сцената изключителната шведска драма – история за семейството, любовта, свободата, въображението, театъра, властта, магията, детството, страха и желанието – и заедно да открием какво ще се роди…“, сподели Линус Тунстрьом. Режисьорът сравнява предстоящия репетиционен процес с пътуване на влакче в увеселителен парк: „Има спускания, от които ти се свива стомахът, резки ускорения, стръмни изкачвания и внезапни завои. Няма да слезем от това влакче до премиерата“.

„Фани и Александър“ е сред най-известните произведения на Ингмар Бергман. Историята, разказана през погледа на две деца от семейство Екдал, ни отвежда в Швеция в началото на XX век. След смъртта на баща им и повторния брак на майка им светът на Фани и Александър се променя. Произведението е познато най-вече с филмовата си версия от 1982 г., отличена с четири награди „Оскар“. Драматург и автор на сценичната адаптация е Армин Кербер, преводът на сценичната версия е на Меглена Боденска, сценографията е дело на Тило Ройтер, костюмите – на Йордан Михалев, а музиката – на Рихард Боргард.

Линус Тунстрьом е сред утвърдените шведски театрални режисьори и носител на наградата „Талия“. Между 2007 и 2016 г. ръководи Uppsala Stadsteater, където през 2012 г. поставя „Фани и Александър“. Четири години по-късно спектакълът гостува на международния театрален фестивал в Богота. Сред другите му проекти са „Фауст“ в Дрезден, номиниран за Theatertreffen, и операта „Тристан и Изолда“ във Folkoperan в Стокхолм.