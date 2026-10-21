Легендарна актриса разтърси: Крадях, за да оцелея

Холивудската звезда Шарън Стоун направи разтърсващо признание за първите си стъпки в Ню Йорк. В подкаста IMO на Мишел Обама, 68-годишната актриса се разплака, докато си припомняше периода, в който е била толкова бедна, че се е налагало да краде храна.

Пристигнала в Ню Йорк едва 19-годишна с едва 50 долара в джоба и един куфар, Стоун се борила за кариерата си на модел. За да спестява от транспорт, тя се придвижвала с ролкови кънки и събирала ресто от телефонните кабини.

„Сега ме е срам, но разсейвах касиера в магазина, докато съквартирантката ми вземаше храна, за да има какво да ядем“, разказа през сълзи номинираната за „Оскар“ актриса.

Мишел Обама я успокои с думите, че това е било въпрос на оцеляване и че в историята ѝ няма срам. От своя страна, звездата от „Първичен инстинкт“ и „Казино“ призна, че именно вината от онова време е основният двигател днес да се занимава толкова активно с благотворителност и да се стреми да дава повече, отколкото е взела.