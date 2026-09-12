Още по-чудак: Джони Деп се завръща в Холивуд преобразен до неузнаваемост
Актьорът влиза в ролята на Ебенизър Скрудж в мрачна нова версия на „Коледна песен“
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Актьорът влиза в ролята на Ебенизър Скрудж в мрачна нова версия на „Коледна песен“
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